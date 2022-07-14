新加坡表面上看似東南亞的國際中心，實際上，它的功能主要是美國體制和勢力在東南亞的一個代表，李光耀家族逐步從新加坡隱退，新加坡政府未必可以保持李光耀時代的強悍與獨立性，時代也不同。

英國勢力在二次大戰後，特別是1956年蘇彝士運河事件之後，在蘇彝士運河以東的勢力已撤出，當時僅餘香港。新加坡在這個時期正趁着英美勢力交替之間而發展，那時馬來西亞、印尼等東南亞大國從殖民地獨立經歷各種陣痛，新加坡成立區域裏唯一的樂土，吸引資金人才。

不過相對新加坡，香港還多了中國大陸因素，可以工業化，並接收東南亞排華而來的華僑。而因着與海外華僑一、二百年的聯繫，香港由二戰到中國開放，比起新加坡更是東南亞的經濟中心，社會人民的交流密切。可惜英國政府採自由放任政策，沒有借助香港與東南亞的歷史關係，發展兩地的經濟教育文化合作，推動香港與獨立後的東南亞共同發展；回歸前後集中發展與內地的關係，忽視了東南亞，東南亞與中國內地的合作便跳過香港。

二次大戰後，東南亞在香港的企業也逐步失去在香港原來的地位和作用。即使回歸後珠三角的加工貿易開始轉移至東南亞，港商跟隨，對香港經濟社會沒有多大的影響。香港的去工業化，使港商也從加工貿易轉移回香港的金融房地產，與東南亞的關係漸減。香港龐大的東南亞華僑群體也落地生根。東南亞變成港人外出旅遊的勝地，但也被日本、南韓替代。香港社會了解東南亞者日少，學校亦缺乏東南亞的教學與研究。

反而幾十年裏新加坡銳意發展，成為東南亞的金融、教育、科技、人才中心。政治上也扮演舉足輕重的角色，與中國內地合作的戰略，高瞻遠矚，遠勝香港。也因此，內地看重新加坡多於香港。新加坡人口少，但也在GDP與人均GDP方面超越香港。香港之比新加坡，無論在東南亞，中國與世界的範疇裏，都大有遜色。

中美交惡之後，中國與新加坡的關係亦可能轉變。一是美國施壓，新加坡要公開支持美國。二是美國拉攏東盟各國針對中國，新加坡難保持中立。中國不得不防新加坡在今後會進一步跟從美國對付中國。而東盟正超越歐盟成中國最大貿易夥伴，東南亞對中國的重要性提高。在這個變局中，香港要與新加坡競爭了。