有教育工作者最近撰文說，他長期觀察美國西方媒體後所得到的啟發是：有怎樣的國家，就有怎樣的傳媒。美國為所欲為的全球霸權行為，給予美國媒體毫無節制的自由去實行新聞霸權。他說，打開美國報章，發現他們報道新聞的態勢，就是活脫脫的美國霸權行為——道貌岸然，行為卑劣；講得漂亮，做得醜惡。

美國的媒體霸權，是打着新聞自由的旗號行使的；美國和西方媒體炮製大量假新聞、製造假輿論，也是打着新聞自由的旗號行使的。這樣的新聞自由、新聞霸權炮製的假新聞、假輿論氾濫成災後，他們又自我標榜和「評估」世界「新聞自由度排名」，美西媒體常居前位，再用這樣的評估標榜「論證」，只有在美式「新聞自由」下經營的媒體「最具公信力」、「最具誠信度」。有了這樣的「自由度」、「公信力」、「誠信度」，加上美國在政治、經濟、外交、軍事、金融、文化、「全球規則」的碾壓式實力支撐下，美國的媒體霸權、新聞霸權就建立起來了。

媒體和新聞霸權又為美國的全球稱霸鳴鑼開道、製造輿論、塗脂抹粉，把美國的霸權猙獰和血腥包裝得道貌岸然，殺人不見血。最醜惡的是，美國把其「新聞自由」標榜成普世價值，向全世界新聞媒體大灌迷魂湯，讓全世界誤以為美國媒體製造的假新聞、假輿論是真新聞、真輿論，不容置疑。這種弄假成真的本事，實乃打造美國媒體霸權的手段，誰信了它，誰就在它的霸權面前俯首貼耳。在此影響和操弄之下，許多國家和地區的新聞媒體，成了美國干預和顛覆他人政權的輿論工具、政治武器。香港的反中亂港媒體和一些中了美國「普世」之毒的黃媒，就是在起這樣的作用。

大漢奸黎智英的壹傳媒、《蘋果日報》，就是以美媒「新聞自由」為圭臬，以美媒製造假新聞、假輿論、假民意為「模板」，充當新聞霸權、媒體霸權，推動反中亂港勢力、外國代理人「顏色革命」成功、顛覆「一國兩制」成功！