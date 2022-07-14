即將卸任的美國駐港澳總領事史墨客，日前在美國商會的活動上發表臨別演講，無非又是老生常談，離不開唱衰香港及「一國兩制」，對《港區國安法》更是全力抹黑，指國安法極大削弱香港自治，粗暴、具有寒蟬效應云云。這正是典型的美式雙標，美國本身涉及國家安全的法例五花八門，比任何國家和地區都嚴厲，連正常的商業活動也經常受到無理阻撓，老美有何資格對香港說三道四？香港再沒有自由，也不會比美國差。

最好笑的是，史墨客指中方譴責「外國勢力」引起動亂和暴力，是避責和將問題歸咎於外國代罪羔羊。其實外國勢力介入香港事務早已是公開的秘密，尤其是佔中之亂和反修例黑暴這種大規模騷亂，分明是有計劃、有組織、有綱領、有目的，需要大量物力財力，如果說美英沒有參與策劃，沒有提供資金，鬼才相信。美國國家民主基金會等所謂非政府組織打着民主旗號，在全球策動顏色革命，培植親美勢力，顛覆別國政權，難道例子還少嗎？香港反中亂港勢力與這些組織關係密切，難道不是事實嗎？史墨客愈是否認，愈顯得此地無銀三百両。

一直以來，美國在全球策動顏色革命無往而不利，唯獨在香港遭遇慘敗，培植數十年的政治勢力被連根拔起，連頭號代理人黎智英也難逃法網，難怪史墨客如喪考妣，臨走不忘攻擊《港區國安法》。但攻擊歸攻擊，現實就是現實，香港是中國的香港，如何管治是中國人的事，與洋人沒有任何關係，他們與其多管閒事，不如先顧好自己。美國自身問題多多，英國更是亂七八糟，何德何能「關心」香港？

早在新中國成立之初，毛澤東就豪邁地宣告：「讓那些內外反動派在我們面前發抖吧，讓他們去說我們這也不行那也不行吧，中國人民的不屈不撓的努力，必將穩步地達到自己的目的。」香港的事情也是如此，老美根本不希望見到香港由亂而治，他們說這也不行那也不行，恰恰證明《港區國安法》擊中他們的要害。

說到底，香港由亂而治，關鍵在於落實「愛國者治港」。正如中國外交部發言人指出，確保政權掌握在愛國者手中，是世界通用的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。從這個角度看，新一屆政府確實值得期待。