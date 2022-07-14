港府的「紅黃綠碼」建議一出，旋即激起極大爭議。根據醫衞局局長盧寵茂所言，其構思是要限制確診或高風險人士在社區活動，確診者不用說，就連被當局發出強制檢測公告的人士都可能限制出行自由，牽涉範圍和人數非常廣泛，勢必重創經濟，癱瘓日常活動。有見及此，特首李家超急忙澄清，強調紅黃碼只針對確診和酒店檢疫人士，承諾會將限制減到最少，確保經濟活動、社會活動和國際競爭力得以保持。

顯而易見，李家超是一個務實的執政者，既然知道照抄內地「健康碼」必會引起軒然大波，當然要急急撲火，平息爭議。問題是，若紅黃碼只針對確診者和酒店檢疫人士，對其他人沒有影響，是否還有必要推出？須知道，酒店檢疫人士已被限制在酒店房間內活動，不可能離開酒店進入社區，黃碼對他們來說只是多此一舉。至於確診者以紅碼辨識，或許有其必要，但絕大部分確診者都會自動留在家中休息，刻意四出播毒者只佔極少數；何況若確診者不向衞生署上報，紅碼對限制確診者活動根本毫無意義。

有讀者質疑本欄批評「紅黃綠碼」擾民並不合理，反問香港是否要學外國躺平。其實，來到今天許多事例已經證明，新冠病毒絕對無法清零，鄰埠澳門先後進行5輪全民核酸檢測，確診者依然每日增加。新加坡早就解除防疫禁令，入境不用隔離，連口罩也不用戴，卻不見疫情失控、死亡人數大幅飆升。現在最重要是重啟經濟，而不是「阿茂整餅」增加更多限制。政府該做的是為患者提供藥物和診症等支援，有必要便送往隔離，這樣絕非躺平。

香港作為細小外向型經濟體，一味沒完沒了閉關自守，最後必然玩死自己，最受害還不是朝不保夕的基層市民？