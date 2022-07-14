本欄已多次強調，這是一個強者失運的年代，一切做大做強、妄圖仗勢欺人者，都要栽觔斗。且看世界第一強國領袖拜登的境況，便知所言非虛。

美國總統拜登自以為深通外交韜略，因此甫一上台就四處奔走，勾連西方盟國，試圖圍堵中國和俄羅斯。可惜事與願違，拜老頭對中、俄愈是打壓，兩國的貿易收益卻愈發急漲，反倒美國人的傷口卻是愈割愈深。如今美國的通脹率正向年增長10%邁進，貿易戰愈打下去，美利堅人愈是叫苦。

拜登欲壓制中、俄，近日卻接連失去左臂右膀。日本前首相安倍晉三雖然已下台，但據說仍是內閣政府的後座司機，在政壇上有無可取代的影響力，不過，他日前中槍，已不治身亡。另一個願意為拜登外交政策衝鋒陷陣的人，是英國首相約翰遜，但此人因失信於民，現在已鐵定要倒台，只是在數餘下的日子而已。

失去了約翰遜和安倍晉三的支持，美國的外交戰略恐怕會更快散架。近日，澳洲和加拿大的官員，正跟中國密切接觸，而德國和法國，從來不大願意跟隨美國的指揮棒起舞。拜老頭滿以為在外交上可以指點天下，這算盤是愈來愈打不響了。

現屆的美國政府內外交困，拜登處處碰壁，奇則奇在，權力猶如鴉片，會使人上癮。現年79歲的拜登老態龍鍾，上任以來更把國家搞得一塌糊塗，但這樣一個領導人，如今仍亟欲連任，想在白宮橢圓形辦公室待至86歲。拜老頭未必沒機會連任，因為他最大的潛在對手，是上任總統特朗普，一個更糟的老頭子。一個皺皮的橙和一個正在潰爛的柑，美國人就只能二擇其一，你話美利堅係咪行衰運嘞！