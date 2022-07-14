70歲清潔工2019年在上水被人用磚頭擊斃，陪審團一致裁定涉案兩名青年誤殺罪不成立，以大比數裁定蓄意傷人罪不成立，暴動罪則成立。陪審團退庭商議約6小時後得出的裁決，留下了若干問號。

法官引導陪審團時說，誤殺罪要證明被告行為導致死者死亡，屬蓄意及非法；有意圖而傷人罪要證明被告預知行為可能令人受傷，但仍有意圖傷害任何人。法官指舉證責任在於控方，在沒有直接證供情況下，需根據環境證據達到唯一合理推論，達致毫無合理疑點，才可把被告定罪。

清潔工被磚頭擊斃是事實，但報道稱控方承認令死者致命的磚頭並非出自兩名被告手中，那莫說兩名青年原先被控的謀殺罪，就連後來改控的誤殺罪也是有大條道理甩身的，控方在舉證工作上有極大的改進空間。黃絲黑暴反中亂港，嗜暴嗜血是事實，但被控謀殺或誤殺者應是令清潔工斃命之人，否則法庭的時間、人力、物力便會平白無端給虛耗掉。

說到有意圖而傷人罪，人們不禁要問，掟磚的人是否真的不曾預知行為可能令人受傷，他們掟的可不是洗碗用的海綿，而是重甸甸的磚頭，拋磚難道是為了引玉？如果認為年輕人沒有這方面的認知，這樣說不說得過去？

香港大學法律和法律理論榮譽教授Raymond Wacks在一部關於法律的著作中援引外國案例指出：「與法官不同的是，陪審團並不需要給出裁決的理由，這就給情感與偏見打開了大門」、「陪審員是否普遍具備理解複雜的科學證據或者其他技術證據的能力，這一點也一直飽受質疑」，實在值得詳加討論。話說回來，掟磚殺人的真兇今何在？守城之人應當將要求加薪時那份錙銖必較、永不滿足的精神，放到除暴安良的緝兇工作上才是。