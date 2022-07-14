即將任滿的美國駐港澳總領事史墨客日前發表臨別演詞，污衊中央在香港實施國安法是嚴重破壞香港自治，以雙重標準指摘本港的國家安全定義模糊，更抹黑香港選舉制度的改變，無視在愛國者治港下香港回復社會安寧、由亂入治的事實，企圖繼續醜化中國，挑撥香港社會矛盾，其心可誅。

外交部駐港公署發言人就講話予以強烈譴責，批評史墨客標榜的「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之在香港興風作浪、污衊抹黑，極盡顛覆滲透之能事，頻繁上演欺世盜名的拙劣表演和順昌逆亡的制裁鬧劇。

黑暴期間，史墨客來港履新，親眼目睹香港滿目瘡痍，卻反對中方採取行動終止暴動和恢復社會安寧，反而對黑暴百般袒護。美國眾議院議長佩洛西亦曾稱破壞香港立法會的黑暴為「美麗的風景線」，卻指衝擊美國國會山莊的人為暴徒。兩人支持暴力破壞香港，卻常常把所謂「民主」、「自由」掛在嘴邊，完全揭露美國政客的虛偽嘴臉。《港區國安法》與完善選舉制度實施後，不但填補國安漏洞，社會民生經濟亦得到穩定發展，走資潮不僅未有出現，反因社會愈趨穩定而加強投資者的信心。史墨客指《港區國安法》和完善選舉制度的實施或會令香港失去國際金融中心地位的說法，已不攻自破。

自古至今，外交使節或外交官除維護本國利益，最重要的就是與他國或地區打好關係，做好雙邊貿易。反觀史墨客肆無忌憚惡意抹黑，借香港本地和外國媒體之力，打本地和國際輿論戰來脅迫中央和香港的用意表露無遺，可見美國為阻礙中國和平崛起，已經無所不用其極，其外交官的嘴臉極之醜惡。