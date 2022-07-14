第5波疫情徘徊多月未能斷尾，在新舊兩任政府交接的敏感期再度反彈，近日上升至每日約3,000宗，更有可能倍數彈升。這已是預計之內的前朝政府抗疫措施政策「朝秦暮楚」留下的「蘇州屎」。

對付急性傳染性疫患，古今中外都不離四道板斧：一隔離，切斷傳播鏈；二救治，搶救重症，減低死亡，對症施治；三預防，採取緊急環境衞生消毒，防病毒細菌擴散蔓延；四科研，開發預防和救治藥物及疫苗。誠然，防疫抗疫四道板斧要有效，重在抗疫當局對形勢判斷及政策措施，是否得以沒折扣的第一時間落地實施，尤其要打人民戰爭，把全體市民發動起來。

上屆政府有多項防疫抗疫措施便因執行不力或半桶水實施，令本來預期的做法和效果名存實亡。「安心出行」虛有其名，沒監督、沒執法；「安心出行」雙重標準，政府街市推行，商場超市卻「自由行」；電子手帶沒監控、沒執法，結果無疾而終。

第5波疫情死近萬人的教訓還不深刻嗎？政府和市民抗疫還搞綏靖主義嗎？人命關天，還可以隻眼開隻眼閉或「躺平」嗎？毫無疑問，若政府和民間不剷除抗疫疲勞，香港將會付出更多寶貴生命和經濟難以早日復甦的沉重代價，狄志遠議員偷換概念，搬私隱阻抗疫不得人心。

日前，醫務衞生局局長盧寵茂斬釘截鐵表示，對付變幻的疫情就要有變革，政策亦要因應不同情況作出改變。宣布明天開始實施更進取有力的防疫措施，包括對居家隔離者恢復電子手環監察，同時籌備「安心出行」引入紅黃碼，以達致更精準的斬斷病毒傳播，措施是正確的，期望當局進一步採納議員建議，「安心出行」行實名制和壓縮核酸檢測時間。