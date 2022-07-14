日本前首相安倍晉三遇刺身亡，喪禮日前喺東京增上寺舉行。喪禮不對外開放，然而到場獻花者絡繹不絕，期間唔少人悲傷落淚。從萬人夾道送別可見，安倍死後，其政治能量依然強大。大家都睇到，周日舉行嘅日本參議院改選，執政聯盟自民黨和公明黨大獲全勝，加上非改選議席，兩者合共有146席，超過總席次248席嘅一半；若把支持修憲嘅在野黨日本維新會和國民民主黨計算在內，「修憲派」囊括177席，已跨過修改憲法所需嘅三分之二門檻。

安倍擔任首相期間，念茲在茲嘅就係通過一系列安保法案，促進解禁集體自衞權，推動將自衞隊明確寫入「和平憲法」第九條，讓日本喺必要時可使用武力並擁有交戰權。事實上，日本民眾並非如此「好戰」，是以反對修憲嘅大有人在。

不過依老朽看，安倍嘅遺志大有可能由當今首相岸田文雄落實，皆因修憲派有絕對優勢，2025年9月底前應不會舉行大選，岸田文雄仲有大把時間慢慢去修補具爭議嘅修憲工作。岸田親美抗中，安倍在任時亦然，而親美也就難免愛打「台灣牌」，安倍生前曾有出位言論：台灣有事就係日本有事。喺安倍眼中，台灣係抗中最前線。

岸田與美國都認同「中國威脅論」，都想方設法防範中國崛起，並拉攏其他周邊國家圍堵中國！這方面中國豈會不知，否則外長王毅日前喺雅加達東盟秘書處發表政策演講，何須「畫公仔畫出腸」提醒東南亞國家不要淪為大國嘅棋子！可惜，岸田文雄上台後，對中國嘅態度不但冇絲毫友好，反而更趨強硬，並與美國大打「台灣牌」，一唱一和，玩得唔知幾投契！中國睇怕要對「中日友誼」重新定位，否則要拿出獵槍時卻奉上美酒，豈不大鑊！