本周內地最引發民憤的新聞，莫過於河南官方抓捕毆打維權儲戶一事。光天化日，數千儲戶只是為了取回自己合法合規存在銀行裏的存款，亦無過激行為，卻遭到暴力鎮壓。就連一些向來替官方叼飛盤的「五毛黨」，此次都「氣得發抖」，罕見地與老百姓同仇敵愾。

本世紀初，因為各種詐騙、偷井蓋、愛滋村等問題，河南人一度聲名不佳，「地域黑」這個詞也主要是從河南演變而來。後來，兩任省委書記下大力氣開展各種宣傳推介，一度扭轉了負面形象。然而，最近一年來，河南各種匪夷所思的事件層出不窮，又令整體形象大幅下滑，不過，罪人是當地的昏官酷吏，河南老百姓也是受害者。

去年7月的河南洪災，由於應急部署遲滯、組織協調不力、指揮調度不及時，人禍疊加天災，在鄭州這樣一座現代化大都市，居然造成近400人死亡的悲劇。今年以來，河南在全省未發生大規模疫情的情況下，強令全省開展常態化核酸檢測，並耗費巨資購置數萬個核酸監測亭，卻因設計缺陷被大量廢棄。而後，更匪夷所思的「紅碼」事件震驚全國。本來用於疫情甄別防控的健康碼，被河南官方「創新」式用於控制上訪維權的百姓，遠在上海、深圳的人員，亦「雖遠必朱」。荒唐離譜的「無訪村」、「無訪街道」加分政策也公然出爐，即如果村莊、街道沒有上訪問題，境內學生在考試時可享受加分，企圖藉此軟硬兼施，發動群眾來對訪民施壓。而到了本周，更是登峰造極，公然對手無寸鐵的百姓大打出手。

為何各類奇葩苛政會接二連三、綿延不絕呢？這背後有一個重要的邏輯。當前內地已處在關鍵的政治周期節點，愈是權欲熏心，想往上爬，便愈會處心積慮、變本加厲地硬性維穩，掩蓋問題矛盾，以期穩固官位，更保住升官的可能機會。這可以作為觀察近期內地官場的一個晴雨表。權力是最強的春藥，因此維穩舉措層層加碼，不僅要求疫情零病例，又提出諸如零上訪、零案件、零事故。不去解決問題，卻總是先去解決提出問題的人。

此次事態的演變，另一個值得關注的現象，是傳統的「五毛黨」的表現。一般來說，這個群體向來極力維護官方，稍有批評之聲，便會遭到他們的圍攻網暴。但在河南儲戶事件中，就連「五毛黨」亦加入討伐官方暴行的行列。一者，此事純屬國內矛盾，實在攀扯不上帝國主義的陰謀；二者，唇亡齒寒，他們同樣甚至更加擔心手中財富流失。

多年來，官方縱容和豢養一批意見領袖、民粹打手，作為打壓公知和民營企業主、管控意識形態、煽動民族主義、對抗國際力量的工具。不能說這個群體中沒有堅定的信仰者，但唯利是圖者不在少數。一旦牽涉到個人利益，他們掉轉立場，往往更加激進。水能載舟，亦能覆舟，自古皆然。