正論：潛藏逾年欲離港　難敵國安終落網

本港近年經歷多次天災人禍，要說「天災」，必然是困擾港人超過兩年的新冠疫情；至於說到「人禍」，相信絕大部分港人首先想起的，均是發生於2019年的反修例暴潮！當年的暴動浪潮，規模可謂是前所未見，暴徒四處縱火搶劫，全港18區無一幸免。即使暴動結束，其遺害依然深遠；本港經濟根基受動搖，基建大受破壞，更有甚者，逾萬人涉違法被捕，逾千人被定罪，青年人紛紛移民，幾乎斷送了香港一整代年輕人。

反修例暴潮早已結束，惟不少滋事分子尚未得到應有的懲罰；當中有些領頭分子更捨棄「手足」，率先潛逃海外，以親身行動證明了當初高叫的「違法達義」只是笑話，「叫人衝，自己鬆」才是暴動的「真諦」。那些被遺棄的參與者來不及逃跑，只能四處躲藏、活得窩囊，透過「賣慘」博同情，再伺機逃離香港。然而天網恢恢、疏而不漏，何況是國安處布下的天羅地網！前日再有4名企圖潛逃的男子於西貢被捕，當中包括曾被警察開槍擊中的學生曾志健。

只說「曾志健」這個名字，大多數港人也沒甚麼特別印象；但當提及是在反修例示威期間，於荃灣遭警察開槍射中左胸的學生，相信大部分市民均會發出「哦」的一聲，畢竟事發片段當時在網上廣為流傳！曾男當年全副武裝走在前線，聯同多人向落單的警員施襲，他更身先士卒，不顧一切向警察揮動武器，卻被眼明手快的警員開槍擊倒。事後，網上更是謠言四起，一度有指曾男已死，試圖煽動民眾怒憤；其後又有海外組織宣稱曾男已流亡，企圖誤導國安處的視線。

這些花言巧語即使騙得了市民，也騙不了國安處！曾志健與其他3人前日抵達西貢，欲乘坐快艇潛逃至台灣時，被在場埋伏的警員拘捕。曾男被捕時，身形消瘦、長髮披肩，與普遍年輕人的樣子大相逕庭；身形消瘦足見他躲藏期間，經歷不少苦難；但禍福無門，惟人自招，若非自覺犯罪，何以要自甘墮落，活在黑暗中呢？長髮披肩更難以解釋，雖說通緝犯不可能大搖大擺走進髮廊，但修剪頭髮只需剪刀一把，有心絕非難事，大概是想「扮女人」掩人耳目罷了。

據國安處高級警司李桂華昨日披露，曾男等人早於2020年，便被游說棄保潛逃，對方是某社交頻道的成員；曾男等人傻傻的走到美領館尋求庇護不果後，又躲藏在荃灣區的工廈內。雖說要躲藏，但曾男等人這段日子的經歷也太過慘無人道︰曾被封入紙箱中轉運，又沒食物提供，只能憑僅餘存款購買乾糧維生；更被要求拍片博同情，呼籲他人資助，結果「片就拍咗」，曾男等人卻「一蚊都冇」；最後更慘被「賣豬仔」，繳付巨額偷渡費後，蛇頭卻「鬆人」到海外。

向來辦案公正、學識廣博的李桂華談及案件時，也不禁展現了同情心，坦言對4人的經歷感到難過，白白浪費光陰，又慨嘆有人食「人血饅頭」。「人血饅頭」這一典故，恰到好處地展現了黑暴領導者的真面目，先是煽動入世未深的年輕人，以達到其不可告人的政治目的；其後又以花言巧語騙財，將那些年輕人「榨乾榨淨」後，再毫不留情將其捨棄。或許連警方可獲線報，也是這些「蛇頭」提供，以榨取最後一絲價值，賺取不菲的線人費。

消息指，涉案的社交頻道正是臭名昭著、醜聞多多的YouTube頻道「升旗易得道」，應驗了多行不義必自斃的定律；據稱，該頻道的主要成員皆身處英國，香港警方難以執法，該些成員於是有恃無恐，經常散播反中亂港的不實資訊。根據國安處公布的案情，看官們不難發現，涉案頻道的成員堪稱貪得無厭，視法律為無物，為了金錢無所不用其極，甚至連自己人也可出賣。由此推斷，該頻道之所以散播不實資訊，也是受到金錢引誘，甚至可能是外國政客資助。

對此，港府乃至中央政府皆不可不防！香港目前主流的視頻平台多為外國公司，其伺服器設於海外，令警方難以執法；然而，困難並非卻步的藉口，尤其牽涉到港人的安全及福祉，香港未來的繁榮穩定，就算再艱難，警方也要有所行動，絕不能讓不法分子逍遙法外，透過互聯網再行不義之事！此次案件也應警醒仍然在逃的涉案人士，「錯就要認」，一錯再錯、逃避罪責，只會受人利用，遭受不必要的災難；只有迷途知返，方能重歸正途！