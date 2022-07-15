世界視線：歐洲缺能無運行　援烏恐怕變空談

俄軍宣稱佔領烏克蘭盧甘斯克州後放慢進攻步伐，基輔政府隨即開打輿論戰。烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，總統澤連斯基已下令集結配備西方武器的百萬大軍，即將從俄國手上收復南部的領土，又呼籲西方繼續「科水」施援。另一邊廂，歐洲緊隨美國對俄展開全方位制裁的負面影響繼續浮現，多地深陷能源危機，通脹升溫導致百物騰貴，令歐洲人民怨氣升至沸點。

能源價格持續高企之際，俄羅斯周一起對北溪1號管道維修10天，暫時中斷向德國供應天然氣。此前加拿大以制裁為由，拒將西門子公司送來的北溪1號燃氣輪機送還俄方，導致後者銳減天然氣供應。德國擔憂一旦年檢後北溪1號繼續關閉，將令國內重工業陷於癱瘓，天然氣儲備也不足以應付冬季需求。因此即使澤連斯基反對，德方仍硬着頭皮向加拿大取回北溪管道部件。

歐洲各國明顯沒料到，俄烏戰爭會對能源供應帶來這麼大麻煩。天然氣供應嚴重不足下，德國依靠天然氣生產的行業只能掙扎求存，部分更命懸一線。計劃今年停止進口俄國天然氣的荷蘭，除了因減排計劃引起國內農民堵路示威外，近日又因德國打算全面關閉核電站而陷入前所未有的能源危機，只能苦苦哀求柏林延長核電機組運行年期；首相呂特卻好學唔學，倣效英國首相約翰遜在國內危機重重之際跑到烏克蘭訪問。

俄國揮軍烏國後，歐洲民眾大多支持政府對俄施以懲罰措施。但理論很豐滿，現實很骨感，隨着戰事拖長，加上物價飆漲、通脹急升，歐洲人漸漸對俄烏戰爭反感，亦有人不滿政府犧牲自身利益，盲目追隨美國政策。有金融博客調查顯示，59%歐洲人表明不願為保衞烏克蘭的民主而付出代價。

在德國漢堡，當地政府把烏克蘭難民安置在市中心的豪華公寓，而每套公寓的租金為每月3,600歐元，費用由政府支付。有記者揶揄，這座100多米高的樓宇，正在成為德國納稅人的墳墓。英國蘇格蘭政府索性稱由於缺乏合適的住房，暫停接收烏國難民3個月。由國家乃至民眾，歐洲漸漸對俄烏戰爭疲憊，基輔政府往後恐怕只能寄望美國多多益善。