功夫茶：運毒又輸入武器　咁猖狂邊個包庇

珍惜生命，遠離毒品！毒品害人，影響一生！企硬！唔take嘢！各位！呢啲口號咁面善嘅？冇錯，咪就係警方經常大力宣傳嘅口號囉！之不過為何屢破大單毒品案，總係見到海關屢建奇功？難怪有高人話齋，運毒、販毒日日有，「家常便飯」而已，要不是有海關守住，攔截咗一批批嘅毒品，香港一早淪為「毒港」喇！

果然一語中的！各位，香港海關今年上半年喺赤鱲角香港國際機場共偵破332宗毒品案，檢獲共1.16噸、市值近6億元毒品，以檢獲毒品重量及貨值計算，與去年同期比較均大幅上升，當中包括約576公斤冰毒，較去年同期檢獲量上升近12倍。你話喇，如果唔係海關神勇，香港仲唔一早變「販毒之城」？

海關指出，販毒集團喺疫情期間，主要利用空運貨物，唔似以前靠水運。據海關空運貨物資料研究組指揮官陳佩芬分析，毒販主要用兩種模式：販毒集團一次過將大量毒品夾雜於大批正常貨物內，企圖以商業活動作掩飾，咁就可以喺有限嘅航班選擇下，一次過走私大量毒品；另一模式就係「渾水摸魚」，透過利用集運公司服務，將相對小量毒品夾雜於大量集運貨物中，只有一件混雜毒品，以圖增加海關偵破難度。

之不過，海關絕對唔係「口水多，無尿屙」之流，其專責團隊身經百戰，佢哋分析每件貨物資料，透過情報解構及風險評估等，屢屢發現販毒集團嘅破綻。呢，最經典嘅一單，莫過於3個由墨西哥到港嘅大型變壓器內檢獲447公斤液態冰毒。海關強調，佢哋配有最新電腦掃描檢測系統及光譜儀，可以喺毋須打開貨物下，檢測貨物物質，配合多隻搜查犬，調整策略精準打擊走私毒品罪行。

空中毒品靠海關攔住，但係功夫茶近日留意到一單新聞，內地有人從陸路偷運毒品及武器入嚟香港，非常罕見，一名司機深圳灣管制站被捕。呢單嘢發生於本月11日，檢獲嘅一批懷疑受管制物品，包括約44.2公斤懷疑合成卡西酮（浴鹽）、約1,300件懷疑違禁武器、約一萬件懷疑另類吸煙產品，以及約580件懷疑冒牌貨，市值共約630萬元。

各位，呢單嘢吸睛之處在於千多件懷疑違禁武器！大家如果略留意內地新聞，都睇到河南省、安徽省出現村鎮銀行提款危機，受影響嘅銀行存戶出嚟集體維權，拉出橫額直指「省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」；時局不穩，若然有違禁武器流入犯罪團夥或黑幫手中，佢哋又企圖將武器偷運入港，都咪話唔危及香港治安！呢嗱！上個月中環槍擊案，至今支失槍都仲未尋回，依家又話有入境貨車又運毒又輸入咁大批武器，作為市民，你話唔驚就假！毒品就話有海關守住，咁多武器輸入，遲吓又會唔會有槍㗎？究竟又係邊個包庇？警方高層再不正視，任由保護傘亂咁撐，香港不變毒港都淪為危城！