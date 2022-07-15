中華民族復興、國家統一大業最終完成，是在世界百年大變局下展開，肩負此歷史重任者是中國共產黨，反對和破壞這個偉大歷史功業者是西方列強、帝國主義、國內反動派和他們的走狗。

中國共產黨先是領導中國人民不怕流血犧牲，武裝革命推翻了「三座大山」——帝國主義、封建主義、官僚資本主義，把國內反動派和西方列強的政治代理人——國民黨政權趕到台灣，解放了中國大陸，為最終完成中華民族偉大復興、國家統一奠定了基礎。之後在建立了初具規模的社會主義現代化國家的形勢下，用「和平談判」收回了被西方列強奪去的香港和澳門，國家統一邁出大步。

現在，就剩下台灣在美國及西方支持下對抗和破壞中國統一，而世界百年大變局又進入了中美大國博弈，美國一心要竭力打倒中國、遏制中國發展的兇險時期，對此，美國必不擇手段、無所不用其極，而分裂中國是美國最擅長的傳統手段，最現成的工具就是台灣——這艘美國早已掌控多年的「不沉航母」，其次是被英夷統治150多年、1997年回歸中國的香港。

台灣「最現成」，是因為早已被美國全面控制，台灣「割據政權」又已被「台獨」勢力全盤掌握，台灣在朝在野政黨甘當美國走狗、甘當漢奸，要不是中國大陸強大的武統威懾，要不是美國算計之後不敢冒險出兵參戰「護衞台灣」，把台海之戰變成中美之戰，「台獨」得逞是分分鐘的事！

而香港「順手」，則是因為被英夷統治150多年，「全盤西化」，親英、親美歷史悠久，社會基礎深厚。97回歸之後實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，沒有清除殖民地文化影響、沒有愛國主義教育、沒有為維護國家安全立法，縱容英、美扶持的反對派「逢中必反」、「去中國化」，港英餘孽、外國代理人掌控權力，美國通過「顏色革命」推動「港獨」條件充分！