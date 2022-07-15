英國有項研究顯示，16%英國家庭、即440萬戶面臨嚴重經濟困難，還有20%英國家庭正「掙扎」度日；預計到10月份，生活壓力將進一步加劇，屆時通脹率料可能超過11%，能源帳單將成為許多基層家庭不可承受之重。這個結果並不令人意外，早前有英國銀行的資料顯示，大部分客戶存款餘額只有大約相當於4,800港元，過去半年有經常性債務問題的客戶更上升了三分之一。

中國人的傳統觀念是積穀防饑，以備不時之需，所以儲蓄率一直居於世界前列位置。西方人顯然沒有這種觀念，許多人往往先使未來錢，不僅沒有存款，而且債台高築，有4,800港元存款的英國人也許已是比較幸運的一群。他們平時問題也許不大，一遇經濟逆境即隨時斷炊，只能靠救濟過日。特別是目前英國通脹惡化，能源和食物價格飆升，英鎊匯率又跌跌不休，經濟前景一片灰暗，基層民眾苦不堪言。

此時此刻，英國政客到底在做甚麼？不是想辦法解決國內經濟和民生問題，反而積極為烏克蘭提供軍火，恨不得這場戰爭一直打下去。難怪首相約翰遜眾叛親離，在一片罵聲中狼狽辭職，這種不顧民生的政客不被唾棄才怪。

英國政客最大毛病是不願面對現實，明明已經家道中落，還要硬撐門面。在香港問題上更是如此，香港回歸後已與英國沒有任何關係，他們依然不斷指手畫腳，真可謂不自量力。英國能為香港提供甚麼？除了BNO，甚麼都沒有。而BNO也只能騙騙某些黃絲，他們不願堂堂正正做中國人，寧願做二等公民，那是他們自己的選擇，旁人不能也不想干涉。日前在網上看到一則移民家庭的故事，有人攜家帶口投奔英國，以為自由了、民主了。沒想到子女上學時才發現校內有很多來自烏克蘭和阿富汗難民家庭的學生，家長不想讓子女在這種學校讀書，只好急急回流香港。

這個故事說明一個現實，在英國政府眼中，香港人與烏克蘭人或阿富汗人並沒有甚麼區別，同樣被當作難民看待。對此待遇，不知那班黃絲有何感想？也許他們甘之如飴吧。有人曾揚言寧願在英國乞討也不願回流香港，有人更發誓「寧願做英國狗屎上面的蒼蠅，也不做中國人」，既然如此，那就務必堅持下去，千萬不要回來，香港不歡迎蒼蠅，尤其是狗屎上面的蒼蠅。