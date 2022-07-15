英國雜誌《Time Out》每年都會就全球最佳53個城市排名進行調查，今年邀請全球2萬人提名心目中最佳城市。結果英國愛丁堡獲選為今年全球最佳；印度孟買「爆冷」躋身第14位，成為亞洲第一；香港只排尾二，僅優於卡塔爾多哈。

是次調查主要評核城市旅遊及居住優勢，包括繁華夜生活、美食、藝術文化氣息濃厚等。英國多個城市上榜，包括排第一的愛丁堡，原因是當地有著名景點和建築，餐飲場所選擇眾多，而且民眾熱情好客，故被形容為「充分溫暖的城市」。是否名實相副，抑或英媒偏愛英國，看官可自行定斷。惟香港排在52位，遠低於台北的16位及東京的24位，連曼谷也排名51，原因是甚麼，值得反思。

調查是以旅遊為主，理應可撇除政治因素，香港排名這麼差，大概與港府的防疫措施過於嚴苛、娛樂場所和食肆長期被限制營業、入境檢疫關卡重重令旅客卻步不無關係。港府早前放風將會縮減入境後到酒店隔離的日數，由現時的酒店檢疫7日，可能改為酒店檢疫5日加居家隔離兩日。但別說整個隔離日數依舊是7日，就連這個稍稍放寬的方案也遲遲未正式公布落實，旅客過門不入，何足為奇。

醫務衞生局局長盧寵茂近日受訪則透露，金管局計劃在11月舉辦「國際投資峰會」吸引銀行家來港，預期在峰會開始前有機會容許抵港人士有條件免檢疫。然而這張期票是否如期兌現、有條件免檢疫入境可否惠及港人，依然只能拭目以待。

一場新冠疫情，香港封關已經兩年半，絕大部分港人也有兩年半未曾外遊，何時才能解禁，不僅關乎旅遊業存亡，更關乎香港人精神健康，畢竟香港人素以熱衷旅遊聞名。港府必須就通關擬定時間表了。