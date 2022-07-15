不少人講得咬牙切齒，說擔心日本會修改和平憲法，復辟軍國主義，其實大可不必。真正需要為此而擔心的，應該是日本人，我們又何必替他們焦急？

日本過去作孽不淺，種下仇家很多，中國可能已經是對他們最寬容的一個。南韓人素來仇日情緒極深，北韓則更甚，平壤不時試射中程導彈，其中一個要震懾的對象，正是日本。而俄羅斯更具霸氣，總統普京曾經表示，日本若然不知檢點，老是挑釁莫斯科，當心俄軍會直接把扶桑國從世界地圖上抹去。

東京政府口宣愛好和平，實際上是自欺欺人，試想，一個可以跟所有近鄰都不睦的國家，又能和平到哪裏去？日本大抵有很多愚民，他們不明白，該國維持了數十年的和平憲法，最大作用不在於保障鄰國的和平，而是保障自身的和平。

情形就像一個武林中人，雙手曾染過鮮血，跟不少人結過樑子，但他在30歲後宣稱懺悔前愆，從此金盆洗手，不再涉足武林。他的仇家們本來正想報復，眼見你願意歸隱，很多人一時心軟，也就罷了。如果此人傻不楞登，到60歲時突然敲碎金盆，說要重出江湖。呵呵！那倒好，他的對頭人便新仇舊恨一起算，或是逐一來鬥，或是群起來攻，且看你如何吃得消。

其實，不少中國人正欲一雪前恥，早年解放軍說要派無人機飛越釣魚島，日本曾經威脅說，會考慮將無人機擊落。當時，中國國防部已經放言，說我軍若然失去一架無人機，最少會打落日方一架戰鬥機作償還。今天，如果日本當真復辟軍國主義，恐怕解放軍會大表歡迎。就好像你很想揍某人一頓，也巴不得他會主動來招惹你。