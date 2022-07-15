以往立法會議員在議事堂上針鋒相對，回到前廳都有一定交流，至黑暴期間，陣營對立激化，前廳也變得冷清。新一屆政府提出設立「前廳交流會」，一改前廳景觀，政府官員與立法會議員溝通交流，提高良性互動，令施政更高效貼地。筆者樂見行政立法關係改善，交流會效果亦讓人滿意。

重啟經濟及通關的議題備受市民關注，「何時通關？如何通關？」亦成交流會討論重點之一，筆者支持港府善用科技、精準抗疫，爭取內外通關，參考內地及澳門用「紅黃綠」碼，就是一個好方向。除推出減低檢疫日數及打擊黃牛「刷房」等便民措施，市民更期望政府能夠盡早與內地通關。香港絕不能成為孤島，所以與海外通關同樣重要，政府已放寬部分隔離措施，筆者期望政府能繼續聆聽業界建議，重辦吸引外國旅客的大型體育盛事、增加旅遊景點、拆牆鬆綁讓郵輪回到香港，重振本港旅遊業。

歷經疫情及黑暴衝擊，加上各種出入境限制，令不少專業界別人才及企業持續外流。筆者建議政府推出更積極進取的政策，吸引內地及國際領先企業和人才來港，同時在內地及海外說好香港故事，尤其是推出政策引入創科龍頭企業落戶本港，創造更多就業職位，培養及吸引海內外人才。

行政機關和立法機關本應既互相制衡又互相配合，然而近年行政立法關係劍拔弩張，反對派既為反而反，官員又以敷衍立法會了事，實在窒礙了香港的發展。新任特首設前廳交流會讓官員與議員在輕鬆友好的環境中交流互動，建立合作基礎，形成新的行政立法關係，確是一個好開始。期望政府能繼續和議會良性互動，共同實現「以結果為目標」的理念。