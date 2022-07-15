「鐵打的衙門，流水的官」寓意無論官員如何更替，官府應盡的責任、應做的事倘未完的話，在任者也不能託詞或藉口當朝官員已變換了，而把未盡為民之服務或應幹之政務一筆勾銷，何況是秘收外國及代理人黑金案。

連續兩文發表有關前朝未了之事、本朝應徹底盡了的評論，便是國家主席屢屢強調「民有所呼，我有所應」的執政者責任。其實，回歸25年，經歷6任政府的管治班子管治，可以見到有些事若不徹底跟進，甚至託詞因政府換屆而放棄跟進，後患定必無窮。23條國家安全立法在2003年擱置，便孕育了佔中、旺角暴亂及黑色暴亂；2014年佔中案，因林鄭政府推行綏靖主義，不續告700多名疑犯，便放虎歸山，釀成持續年多的全港性暴動。這一管治規律，高官懂嗎？

習主席提出「四點希望」的第一個希望便是「着力提高治理水平」，指完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。從政府的管治而言，體系、能力、效能等管治水平，還遠遠未達致中央的要求和全國人民包括港人的希望。更離譜的是執權柄者剛愎自用，甚至有隱藏議程。

一如林鄭政府公然利用鄭若驊新上任律政司司長之機，席不暇暖便由鄭宣布終止4,300萬元政治黑金案的調查，公然包庇反對派政黨組織和個人及立法會議員收受黑金，不徹底查清和追究；公然縱容黎智英以及Mark Simon等前美國情報人員，不通緝不審訊；公然對正義市民出版《泛民收錢實錄》一書的大量事實揭露視而不見，自然令敵對勢力更膽大妄為，「612基金」便由此而起。

前朝案本朝追，責無旁貸。就看李家超政府是否用實際行動踐行習主席的「提高治理水平」了。