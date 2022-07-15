兩年多嘅疫情，令百業蕭條，吉舖處處。早前有連鎖食肆母公司亞太餐飲突然倒閉，負責人下落不明，繼續拖欠員工薪金。事實上，唔少基層手停口停，即使有些微積蓄，如果連續多月冇工返，亦頂唔到幾耐。

呢，日前立法會政府帳目委員會發表報告，指部分破產欠薪基金申請由接獲要求至發放款項，需時逾年，比率更大幅上升。帳委會主席批評勞工處歎慢板，對此極度關注和不滿。有議員表示，破欠基金特惠款項猶如打工仔救命錢，惟要等數月甚至超過一年才取得有關款項，極度不理想。

各位，申破欠拖一年，絕對唔理想！勞工處變成「飽漢」，梗係唔知「餓漢飢」喇！老朽看過一副對聯：「得一官不榮，失一官不辱，勿道一官無用，地方全靠一官；穿百姓之衣，吃百姓之飯，莫以百姓可欺，自己也是百姓。」做官的，如果可以反省深思「自己也是百姓」，不忘初心，就會體察民瘼所在、民憂所繫，那就不會處事官僚，甚至口惠而實不至！申破欠拖一年，對基層絕對不是小事，係大事，甚至係急事！

阿哥，係等錢開飯，唔係等錢去旅遊呀！市道差，鬼叫你窮吖，頂硬上啦！霎時你「為兩餐乜都肯制前世」都未必搵到工。是以對於破欠基金特惠款嘅申領，一個字就係要「快」！所謂「幹在實處，走在前列」是也。議員建議處方研究有效措施，避免程序拖延，包括盡早提供法律服務，協助僱員向僱主提出破產或清盤呈請。之不過，若僱主走咗佬，政府係唔係應該提供即時貸款或援助呢？以前做地方官嘅小吏，都能「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」；依家做官嘅，當明「百種弊病，皆從懶生」，一處遲則百處懈也，勞工處唔該快手啲！