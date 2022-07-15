第5波新冠疫情導致大量長者死亡，當中不少為安老院院友，原因之一是本港的安老院舍質素參差，部分院舍面積細小、床位擠迫、設施殘舊、人手不足，一旦有院友或員工染疫，便會迅速交叉感染，甚至導致院舍運作癱瘓。

早於疫情前，政府已針對近年多宗院舍虐老及疏忽照顧事件，成立專責小組進行檢討，提議透過提高法定人均面積和人手標準，來提升安老及殘疾人士院舍的質素。勞福局早前向立法會提交《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，便提出將該兩類院舍的最低人均樓面面積，由現時的6.5平方米增加到8至9.5平方米。對駐院護士及護理人員的資格、人數及當值時間等，草案亦作出不同程度的提升。

讓長者住得更寬敞，照顧得更周到，理應人人支持，實際上卻有不少議員及業界反對建議立法。私營安老院舍業界指出，要符合新的人均面積要求，他們一是尋找新地方搬遷，但這樣涉及大量投資，在市區亦難以覓得合適選址；二是透過減少宿位來拉高人均面積，但這會導致收入減少，須透過加價來維持收入；最壞情況是被迫將院舍關閉，進一步令宿位供應緊張。

相對於人均面積，業界認為人手問題更為嚴峻。根據政府推算，業界須額外增聘約480名護士及650名護理員，才滿足到新的法定要求。實情是業界現已人手嚴重不足，須從內地輸入數以千計的護理人員。另外，合資格的護士更是全球皆缺，院舍業界從薪酬福利、晉升機會、工作環境以至行業形象方面，都難以跟其他醫療及社福機構爭人。政府表示，近年已推出多項培訓及資助計劃，以增加院舍護士及護理人員供應。但事實是有頗高比例的畢業學員，在院舍服務兩、三年後，便轉投醫院或私人護理工作。

政府又強調，草案大部分建議都是分階段實施，過渡期6年至10年，希望可透過今次立法促使各方都加緊解決上述問題。部分業界及議員則認為，現時根本看不到有效解決問題的曙光和時間表，要求當局暫緩立法或執行時間，甚或豁免現有院舍符合部分新要求。

筆者認為更根本的問題，在於政府多年來都未有對安老院舍供求做好前瞻規劃，現有逾二萬名長者正在輪候資助安老宿位，但未來數年的新供應只有數千個。隨着人口持續老化，院舍宿位及人手不足情況估計會不斷惡化，這些問題不會單靠立法能解決，更何況是建議立法所改變的標準，可能會加劇相關問題。

國家主席在「七一講話」中指出，特區政府要「切實排解民生憂難」，包括讓年紀大了得到的照顧更好一些；政府必須更加「務實有為」，「拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」。建議立法提出的新規定是否務實有為，不少議員和業界均有保留，並對政府能夠解決這個老大難的問題欠缺信心。