世界視線：美國暴動牽連廣　博氏爆料求自保

內政外交表現未如理想下，美國總統拜登支持度持續不振，其所屬民主黨則加緊力度狙擊共和黨。眾議院特別調查委員會繼續就去年國會山莊暴動案展開聽證會，並指控前總統特朗普領導一場「未遂政變」。與特朗普不歡而散的前白宮國家安全顧問博爾頓周二受訪時投下震撼彈，先是不客氣地諷刺對方「沒有足夠能力發動政變」，繼續自爆曾協助策劃國外政變，做法極不尋常。

主持人在訪問中表示，「一個人不需要有多高明才能試圖發動政變」。博爾頓則輕描淡寫地反駁：「我不同意這個觀點。我作為曾協助策劃政變的人，不是這裏（美國）而是其他地方，這需要大量的工作，而特朗普不會這樣做。」他指出，特朗普試圖推翻2020年美國總統大選結果的主張站不住腳，因為特氏最多是「釋放了一批暴徒，製造了一場騷亂」，但他並未破壞美國的民主制度。

多年來美國一直被批評對別國內政「指指點點」，世界各地的大大小小政變，也被指隱約可見中央情報局（CIA）身影。惟策劃國外政變這句話，大剌剌地出自博爾頓這位曾為列根、老布殊、小布殊及特朗普4名共和黨總統效力的四朝元老口中，也令主持人大感錯愕，趕緊追問細節。惟博爾頓拒絕透露詳情，但其後提及委內瑞拉，指反對派企圖推翻該國總統馬杜羅，可是失敗告終。

留有標誌性海象鬍鬚的博爾頓，深信戰爭可以解決一切問題，被稱為「鷹派中的鷹派」。博氏當年在外交政策上交不出實績，結果被特朗普掃出白宮門外。心高氣傲的他之後寫書大爆白宮黑幕，惹得特朗普炮轟他是「大話精」、「為人卑鄙」。新仇舊恨交纏下，難怪博爾頓大玩自爆之餘，仍不忘諷刺特朗普的行事風格。

有右派及特朗普支持者認為，博爾頓是為特朗普所受指控辯護，並於訪問中展現風骨，理由是即使他如何討厭特朗普，也拒絕參與由民主黨製造的抹黑構陷行動。惟博爾頓或純粹是在自保，皆因民主黨為保基本盤，必定繼續調查國會暴動，以令支持者確信共和黨策動政變，做法恐牽連甚廣。博爾頓高調放話，更像是威脅民主黨切勿亂來，否則爆大鑊。