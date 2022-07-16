正論：離港不獲消費券　單看積金漏洞多

第二階段消費券將於下月發放，這是疫情下難得的開心事。奈何當局矯枉過正，突然一刀切將所有以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金的市民「DQ」，指其不符領取消費券資格，因而激起極大爭議。誠然，已移民的港人不獲發消費券無可厚非，惟僅以積金局的片面資料釐定是否符合資格，顯然漏洞多多，並不公平。

最近陸續有市民收到政府短訊通知，指他們不符合新一期消費券的領取資格。連日來有大批市民湧往政府臨時服務中心，務求趕及短訊所示的14日限期內提交申述資料，惟由於安排混亂，有的市民來到始知要提供住址等證明文件，惟有折返；有老人家苦候多時仍然未獲職員接見，怨聲載道。總的來說，這些提交申述的市民雖然早年曾提早提取強積金，或因為移民，或到內地工作或做生意，或到內地照顧患病親人、或自己患病急需用錢去外地醫治等不一而足，惟共通點是早已回流香港並重新為強積金供款，交稅也交了多年。政府忽然改變「遊戲規則」，不問情由一刀切，人們不反彈才怪。

當然，港府這麼做是有原因的。早在第一階段消費券派發前後，坊間已有不少聲音，論及早已移民或正辦理移民的港人賣樓走資投奔外國，卻依然獲派消費券，做法有欠公允。須知消費券出自公帑，這些人沒有交稅，沒理由依然享受好處。這樣的論述言之成理，港府也坐言起行，於發放今次消費券時新增「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，其中以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金為其中一個不符合領取資格的考慮因素。結果卻因為漏洞多多，導致今日民怨四起的局面。

其實，正如港府自己解釋，當局不能隨意查閱個別登記人的其他資料，例如根據《稅務條例》下的保密條款，稅務局不能披露納稅人的資料，包括有否在某財政年度繳稅。而市民如提早取回強積金後返港及再次參加強積金計劃，強積金受託人毋須為此通知積金局，因此積金局亦沒有相關資料。正是在種種未知、樣樣不清的情況下，港府貿然「DQ」多達24萬人，必定會「殺錯良民」。以永久離港為由提早提取強積金，雖然必須宣誓，但只要宣誓當時真誠地決定永久離港，並真的離境，及後若因其他原因回流，並不觸犯法例。這就解釋了，單單就這些片面紀錄去斷定該些人已永久移民，必然存在許多誤區，引發混亂。

港府一直強調沒有港人移民統計數字，高官更一直拒絕承認香港爆發移民潮；而強積金賺少蝕多、手續費高昂、提取困難、不足以保障退休生活等弊端，亦一直為人所詬病。有人提議舉凡移民人士必須交還香港身份證，確保不再佔用香港資源，這顯然比單看強積金提款紀錄，來斷定是否得以續享福利有邏輯得多，問題是如何做到而已。說到底，派發消費券的目的是刺激經濟，紓解民困，令飽受疫情打擊的市民、商戶開心一回，既然連來港讀書的內地生也獲派發，又何必跟港人斤斤計較？