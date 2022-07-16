功夫茶：國泰排名大插水　愈做愈燶飛唔起

海清珊瑚生，水污蛆滿盈；呢個係自然定律，同樣，一間企業，如果經營得好，有口皆碑，業務自然蒸蒸日上。反之，經營不善，有口皆「悲」，想挽回幫襯者嘅信心，尤其服務性行業，肯定難過拉牛上樹！

各位，相信大家都知道功夫茶講緊愈做愈燶嘅國泰航空！開講都有話爛泥扶唔上壁，一直經營不善嘅國泰，港府注資救亡，都係救唔到每月狂燒錢嘅國泰。嗱！國泰繼2020年度巨虧216.48億元後，2021年度仍蝕55.27億元，兩年累虧271.75億元。依家疫情仍然嚴峻，6月載客量仍較疫前瀉95%，貨運亦慘淡，國泰頹勢真係神仙難救！

數字果然會說話。最近有航空公司評級網站公布全球20大最佳航空名單，有道是「掬水月在手，弄花香滿衣」，好開嘅自然繼續好，其中卡塔爾航空再度蟬聯榜首，新西蘭航空亦續排第2；去年排第3位嘅新加坡航空被阿提哈德航空取代，跌兩位，排第5。呢嗱，因管理不善而喺全球最佳航空公司排名早已跌出三甲嘅國泰，今次排名更恍如食咗瀉藥，由去年排名第6，飛流直下三千尺，排名已跌出頭十，僅排第11，較去年暴跌5位。咁跌法，容乜易變成紙紮老虎——嚇死人㗎！

呢個「全球最佳航空名單」，旨在表彰服務乘客樣樣到位嘅航空公司，當然，亦令乘客知所選擇！評選係由擁有100多年行業經驗嘅全球編輯，使用基於價值嘅客觀方法編製而成。標準包括安全和產品評級、乘客評論、機隊年齡、盈利能力和環境承諾。

嗱！愈做愈燶嘅國泰，喺疫情期間為節省開支，曾大規模裁員，各部門可謂「血流成河」，慘不忍睹！國泰曾大幅減機師薪酬40%，又削住屋及退休福利，有員工直認頂唔順國泰咁冇人情味，紛紛「跳船」逃亡。喺裁員加上離職潮夾擊下，國泰嘅機組人員長期不足。上個月，國泰高層仍表示機師流失率嚴重，遠超以前。

呢，若然疫情受控，旅遊業復甦，國泰就話對香港作為國際航空樞紐有信心，計劃明年底前聘請4,000人，其中包括700名機師；又開響口計劃2025年之前招聘及培訓800名新手機師！二三線，好難變！更何況愈做愈燶，個朵臭晒，正一屎坑石頭，又臭又硬！阿哥，搭錯國泰機，隨時冇得飛！畀你上到機，你都分分鐘喊餐死，班機延誤「家常便飯」，上月初先有近60港人轉機不成，滯留阿姆斯特丹求助無門！5月時又發生「20乘客行李失蹤」事件，其中有港大教授向本報投訴「人去咗隔離酒店而行李無影」，苦不堪言。國泰咁多蝦碌，只會愈做愈燶，排名插水，淪為濕水雞仔，點飛？