朋友提出一個問題，十年後香港經濟會怎樣？

這並不是香港習慣的問題。雖然有人關心2047年，但實際只是着眼政治、製造出對香港未來的恐慌，並不真的關心香港未來經濟以至政治的發展。對這些政治執拗的人來說，香港沒有發展、演變。撇除這些人，香港人應該關心十年裏的變化，因為這是他們處身立命之所。

今後十年會是全球政治經濟的大變動。烏克蘭之戰或許在今年終結，也或許拖至明年。但俄羅斯不會敗，再沒有90年代蘇聯從內部崩潰的可能性。歐洲會受傷纍纍，美國的強壓必然帶來反抗。但歐盟即使東擴，將被拒於烏克蘭，內部紛爭削弱復原經濟之力，高通脹打擊後，難民問題會成長期困擾。社會矛盾，治安惡化，民族宗教衝突，在在都會撕裂歐洲幾十年的安定團結。歐洲不會變成美國，卻不會是樂土。政治、經濟、社會文化均出現大的裂痕。歐盟勢弱，便沒法左右北非、中東的發展，歐洲會回復到三、四百年前的孤立。英國脫歐後，形勢更劣。香港不再可能在今後視歐洲為先進、為仰慕之地，貿易亦會有所轉變。

美國對中國的敵視，在它霸權衰落下，會愈是嚴厲。經濟上美元經濟不可能維持現時的強勢。泡沫下的美元，早晚由盛而衰。美國要再度量化寬鬆來挽救下跌的經濟和惡化的社會與政治矛盾，美元難免走進貶值的循環。由於這幾年的政治，美國不可能再有中國或其他新興大國支持，倚仗老化的日本難把經濟重振。美國似正要硬着陸，要避開這個結局，只有戰爭。可戰俄不勝，中國不與之糾纏。以戰爭來刺激經濟，烏克蘭之役反加重美國國內的債務和通脹壓力。

在歐美日以外，香港面對的是國際上日益重要的中國，和眾多新興的人口大國（印度、印尼、巴西等）。其中特別是東盟十國，以至非洲與重建的中東，可能便是高速發展的中心。香港的優勢在於與中國內地的整合，並依靠中國在國際上的關係，可在東盟、非洲、中東有新的發展。而歐美以外，也就是中國一帶一路倡議覆蓋區域，香港有着中國因素的大優勢。今後的國際形勢利於新興大國，也就有利香港的參與發展。但這些只是機會，要把機會轉為現實，香港需要轉型。

十年國際形勢在大變，中國的作用加強。香港的一國兩制是優勢，機不可失。