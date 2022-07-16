香港民主黨在香港回歸25周年之際，發布了「立場書」後，自我感覺似乎特別良好，以為他們在「立場書」中的自我標榜，對過往反中亂港的「評功擺好」，對聲稱相信「一國兩制」的假惺惺表態，對其黨友的「被監禁」哀號「心痛、勞累、無力感」，對鼓吹「修補撕裂」要讓「掌權者踏出第一步」，都是既「堅守」了該黨的一貫立場，又向中央和港府將了一軍，以為這樣做又奪回了政治上的主動權，於是這些日子民主黨又「得戚」起來，輕飄飄起來，開始大張旗鼓的張羅加開「籌款晚宴」，聲稱要參加明年區議會選舉，磨拳擦掌，準備大幹一場。

像香港民主黨這種不三不四、不入流的政客組織，通常深具狂熱性和投機性毛病，總是錯誤估計形勢，高估自己。兩年來至今，《港區國安法》實施、黑暴平息、不少暴亂黑手包括民主黨的頭頭腦腦受到懲處，他們還當無事發生，以為「傷不到他們」，因為去年的改革香港選舉制度、成立資格審查委員會、要求「愛國者治港」後，民主黨能否參選當時的立法會選舉，在建制派和社會上似有不同看法，民主黨內部也有參選與不參選兩種意見引人關注，這讓民主黨又錯判了形勢，高估了自己。

他們按照一貫的錯誤認知，以為中央還想「統戰」他們、還想讓他們參選當「花瓶」，以為自己有多高的「統戰價值」，於是民主黨的「主流派」就以為有了「端一端」的資本，以為有了和中央繼續博弈的本錢；於是他們拒絕派人參選，要等着「掌權者」和他們「修補」關係先踏出一步。

好笑吧？這班蠢人就是這樣好笑，他們慣於與共產黨為敵、慣於反共，也和共產黨打了不少年交道，但他們完全不了解共產黨，或因反共反昏了頭、或以一本通勝看到老，面對形勢的變化，他們不知道的是，當初或許是有些「統戰價值」，如今必須洗心革面、痛改前非才能有生存價值，哪裏還有耍花招的空間？