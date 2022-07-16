終於明白為何美國最近頻頻主動接觸中國，因為他們遇到了大麻煩，6月份通脹率高達9.1%，遠高於市場預期，更創下逾41年新高。怎麼辦？只有落重藥大幅加息，沒有其他板斧。但問題是，美國經濟外強中乾，大幅加息隨時引發衰退，最怕通脹還沒降下來，反而出現滯脹，結局更慘。華府黔驢技窮，企圖對俄羅斯石油售價設定上限，並異想天開要求中國合作，真可謂病急亂投醫。

中國是能源進口大國，當然希望石油降價，但無論如何也不可能為了本身利益而在俄羅斯背後插刀。誰是朋友，誰是敵人，中國人很清楚，美國挑撥離間，注定枉費心機。更何況，華府不擇手段打壓中國，至今仍不願取消無理關稅，中國又有甚麼理由與其合作對付俄羅斯？

眾所周知，能源危機的主要原因在於俄烏戰爭，戰爭一日不結束，危機就不可能解除。美國一邊繼續拱火，一邊希望石油降價，不是很可笑嗎？所以說，美國通脹持續惡化，完全是咎由自取。這些年華府為了維護霸權，推行逆全球化政策，除了設立各種貿易壁壘，並打亂全球供應鏈，結果損人不利己，本身反而受到最大傷害。在這種情況下，美國還到處煽風點火，同時挑戰中俄，加劇地緣政治緊張，終於引爆俄烏戰爭，造成能源危機和糧食危機，使通脹進一步失控。

最諷刺的是，美國千方百計打壓中俄，中俄反而愈挫愈勇。今年上半年中國內地按人民幣計價的出口總值按年增長13.2%，單計6月更飆升22%，為年內單月最大升幅，可見內地已消除疫情反彈的不利因素，經貿活動恢復正常運轉。更重要的是，中國通脹率並不高，財政政策依然有很大的騰挪空間。俄羅斯也不差，受惠於能源和大宗商品價格飆升，今年第二季經常帳項目盈餘達到701億美元，創下28年來新高，證明美西方的制裁完全失敗。

很明顯，美國正陷於進退兩難的尷尬處境。一方面害怕中國崛起，不願停止打壓，一方面又有求於中國，不得不想辦法接近，以致首鼠兩端，好像精神分裂似的。實際上，時與勢都在中國這邊，美國願意談也好，不願談也罷，願意取消關稅也好，不願取消關稅也罷，都無所謂，反正受損害的是美國。中國人一向厚道，不想落井下石，否則如果趁機減少產品出口，美國通脹勢必更加失控。