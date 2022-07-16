黑暴期間，疑欲搶奪警槍而遭警察開槍擊中左胸的學生曾志健，與另外3名同涉黑暴案並正棄保潛逃的青年，在西貢北潭涌擬乘快艇潛逃台灣時被截獲，遭國安處拘捕。但見被捕少年披頭散髮、精神呆滯，顯然長時間過着不見天日的生活。據悉，有人向4名青年訛稱可協助他們潛逃，4人遂交出逾40萬元「着草費」，一心希望潛逃到台灣。詎料財到光棍手，不但潛逃不成，期間更要瞓紙皮箱在不同工廈單位匿藏，過着朝不保夕、擔驚受怕、糧食不繼的日子。最終被安排乘坐速度不高的「舢舨」走佬，未出發先被捕。

至於那些聲稱可協助4人潛逃的人士，消息指與YouTube頻道「升旗易得道」有關。有人收了錢卻唔做嘢，初時還會為4人提供食物，後來連食物也沒有；更有甚者，有人食髓知味，着曾志健等人拍片「賣慘」，美其名曰為他們眾籌生活費，實際上有關費用統統落入該頻道主持人口袋。事後有網民在該頻道洗版，大罵他們食人血饅頭，又揶揄頻道主持人忽然有錢在英國買酒店，原因正在於此。

講到尾，精人出口，笨人出手。4名棄保青年若有獨立思考能力，根本不會參與黑暴；即使錯了第一步，只要勇於面對法律審判，暴動罪成一般也僅判4、5年監，有些案例只判3年，扣除假期，兩年多左右便重新做人。如今卻要躲躲藏藏，受盡折磨，何苦來哉！

再說，「升旗易得道」一向陰陽怪氣，專門發布假消息抹黑中港政府和正義傳媒。主持人身在英國日子無憂，還有傻仔送錢供他們揮霍，人血饅頭食極都有，他們會管別人死活才怪。這些人從來不敢曝光真面目，所說所做會有幾成真？黃絲黑暴咁都信，只能怪自己冇腦了。