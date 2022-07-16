不少「黃絲」中人，終日數說京港政府的不是，把回歸以來的香港特區，描述得像是一個民不聊生的國度。偏生在如此不堪的地方，卻讓不少黃絲賺得盆滿缽滿，他們離港前隨便賣出一套房子，到了外國，已經可以過上「人上人」的生活。

很多移居英國的黃絲，抵埗後忙不迭拍照、拍片，為大不列顛唱讚歌。他們將不少食品圖片放上社交網站，告訴你英倫是人間天堂，物價十分低廉，牛奶是香港的半價，牛肉便宜六成，更說有某牌子牛油，售價竟是香港的十分之一。

不過，這些話講得多了，就有移英的黃絲KOL開始覺得不妥當，不時拍片呼籲港人新移民要保持低調，大唱英國食物價格如何便宜的言論，還是少說為妙。

為甚麼炫耀在英國買到便宜貨，這樣的話也不宜多說？一位曾在香港電台時事節目擔任主持的黃人，移英後當上全職KOL，日前他就鄭重敬告居英的港人，說如今英國有600多萬人需要求助於食物銀行，更有超過1,000萬人為了節省食物，每天要減吃一頓飯。全英國只有約6,700萬民眾，揭不開鍋的人口比例，高得十分驚人！

在移英港人口中，英倫的食物價格是「爛平爛賤」，偏生他們到達夢想中的天堂後，卻發覺當地不少居民，原來就連如此廉宜的食品也買不起。港台的前任主持由是再三勸告，請居英港人要盡量保持低調，千萬別再炫富，以免招致英國人的反感和妒忌。自認為居於地獄的人，好不容易才攀上天堂，但你從地獄中帶過去少許財富，卻發覺生活竟然過得比很多天使更好，還要擔心他們會妒忌你。這樣一處地方，真是你心目中的天堂嗎？