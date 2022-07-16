入境處近日推出「特區護照流動申請服務站」，以宣傳車形式在未來兩個月走訪18區，協助市民即場遞交申請。此舉值得一讚，但如能再做多一步，在申請/續領護照費用上給出折扣優惠，則更能讓宣傳車的效用發揮到極致。

新冠肺炎令酷愛旅遊的港人外遊機會大減，若以醫務衞生局局長盧寵茂日前預期疫情9月達至高峰，11月前有機會容許抵港人士有條件免檢疫，即是說市民懾於抵港檢疫辣招，被迫放棄外遊、特區護照被束之高閣的日子隨時突破千日大關，報道指自2020年至今年6月底，已有累計逾90萬人的特區護照過期而未更換。

政府以宣傳車提醒市民更換護照，既替市民着想也為自己打算，皆因2009年1月便曾爆出10年期回鄉卡陸續到期，大批市民出了香港境，到達內地羅湖關口才發現證件失效，不但引發人流倒灌，更有人指摘港府未有提醒市民換證。萬一市民稍後準備報復性外遊，在報團、買機票時才發現護照已到期，這種例子即使90萬人中只佔一成，也足令入境事務處逼滿人龍，引出民怨。現屆政府不期望重蹈上屆政府的管理不善，不想重現市民在運輸署牌照事務處打蛇餅的一幕，故主動出擊，超前部署。

問題是，既然正式「鬆綁」日期仍未公布，上述90萬人繼續抱觀望態度，情願等到有出遊計劃時才來換領，實在不足為奇。當然，宣傳車不至於「拍烏蠅」，但所耗的人力、物力卻收不到最大效果，那何不加推護照費用優惠，吸引市民從速辦理，免卻入境處稍後可能要面臨的不可預計工作量。別小看數十元的吸引力，曾有港媽教人遊日時混入大學飯堂食特價飯，足證港人既愛旅遊又愛着數。如何以手段配合管治，從來是大學問。