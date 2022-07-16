警方拘捕4名欲乘船赴台灣的反修例案被通緝者，包括於示威中槍的曾志健。4人被一個組織游說潛逃，兩年間先後支付合共40多萬元，更被窩藏在荃灣工廈等至少3處地點，期間曾被藏身紙箱轉移地點，藏身地點環境亦十分惡劣。組織又要求他們拍片眾籌，但4人從未收到款項。高級警司李桂華批評組織「立心不良」、「吃人血饅頭」。

黑暴間，反中亂港勢力向年輕人灌輸「違法達義」、「公民抗命」等歪理，讓他們覺得違法不用負責，煽動青年「攬炒」，最後淪為「政治炮灰」。更令人髮指的是，那些躲在背後的勢力和組織並未收手，他們貪得無厭，為了金錢甚至出賣自己人，要將誤入歧途的年輕人的最後一滴價值壓榨得乾乾淨淨。

4名年輕人整日四處躲藏，擔驚受怕，被捕時披頭散髮、神情疲憊憔悴，難以想像他們承受了多大的壓力。見到他們的遭遇和外貌，大好前途毀於一旦，實在讓人痛心。他們的教訓揭露了這些黑暴組織的真面目，如本次涉案的「升旗易得道」頻道，它們恃着身處外國，本港警方難以執法，便大肆散播反中亂港的不實資訊，煽動入世未深的年輕人，以花言巧語騙財，利用完後便將其捨棄，其手段讓人極為不齒，同時亦警醒所有人須尊重法紀，不要受人唆擺而以身試法，自招禍患。

習主席提到，「青年興，則香港興；青年有未來，則香港有未來」，年輕人是社會未來棟樑，其發展對社會至關重要。經歷黑暴，部分年輕人可能感到迷失，對前景迷惘。筆者認為政府絕不能放棄年輕一代，期望政府盡快制訂青年發展藍圖，也多和年輕人溝通，讓他們看見希望，把握在香港發展的機會。