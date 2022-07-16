民主黨欲洗底翻身，近期動作多多，又是發表千字立場書，又搞籌款宴撲水，更漂白黑暴刑事罪犯為「政治犯」呼籲釋放云云；民主黨黑手或動或靜搞亂香港，是作惡時間最長、人數最多、欺騙性最大的反中亂港勢力顛覆性組織；民主黨若要痛改前非，請先對照清楚國家主席怎麼定義愛國者治港吧！

習主席明言：「必須落實愛國者治港，政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則，世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權，把管治權牢牢掌握在愛國者手中。」那麼拿來量度民主黨的言行，都不是與職工盟、教協一丘之貉嗎？

民主黨上月底的聲明開宗明義表示希望「成為立根香港，為香港政治和社會發展出力，表達港人想法的政黨。」可是，民主黨從來沒有就其歷年來亂港的壞事、醜事、收過的政治黑金、與境內外反華反共政治勢力的密切聯繫、向美國駐港總領館投懷送抱、要求制裁香港等等罪惡勾當公開交代及正式道歉，更沒有劃清界線、驅逐和開除叛國賣港漢奸及被定罪的黨員出黨，試問民主黨已墮落成甚麼性質的政治組織？試問民主黨為港好嗎？

民主黨的罪行罄竹難書，請民主黨公開解答三個簡單問題：（一）《泛民收錢實錄》一書詳列民主黨及其成員和議員收黎智英巨額黑金事實，請公開交代？（二）中央政府早已點名李柱銘、何俊仁為現代版漢奸，為何民主黨不清除其出黨？（三）民主黨李柱銘、何俊仁、李永達、林卓廷等多年來尤其黑暴期間，常與現代版漢奸黎智英秘密會晤，請公開交代？

民主黨是如假包換反中亂港毒瘤，下場只有剷除。