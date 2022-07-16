裝神扮鬼嘅面目始終會暴露其醜惡一面。呢，與反中亂港黑暴關係密切嘅YouTube頻道「升旗易得道」，屢涉侵權，企圖賺取人氣及獲網店廣告分紅後，近日被揭有成員竟涉及窩藏、游說及收錢助黑暴企圖逃離香港！

事緣2019年反修例風波中，喺荃灣遭警察開槍擊中左胸嘅學生曾志健，與另外3名涉黑暴案並正棄保潛逃嘅青少年，日前喺西貢擬乘快艇潛逃台灣時被截獲。調查顯示，「升旗易得道」有成員涉游說正等候審訊嘅人士潛逃，並收取上述4人共逾40萬元偷渡費。據警方披露，2020年10月27日，該4人被慫恿到美國駐港澳總領事館尋求庇護不果，4人被安排到葵涌工廈窩藏，並先後轉換咗3個地點。窩藏地點環境惡劣，窗都冇；僅靠偶爾送來嘅食物充飢，警方形容做法不人道，每次轉移到新地點竟將佢哋當貨物放入紙箱，又唔會告知目的地，如同「賣豬仔」。至於承諾安排佢哋潛逃嘅頻道成員，大部分已走佬到海外，仲打着眾籌旗號，着4人拍片呻慘，呼籲有心人捐錢資助。警方踢爆：片就拍咗，但最終一蚊都冇落到佢哋嘅手上。

事情發展至此，好明顯係「黑食黑」案件。警方形容被捕4人「神隱」一年，已被折磨到不似人形，神色憔悴，「完全唔似十多廿歲嘅年輕人」，直斥相關頻道成員食「人血饅頭」。講到「人血饅頭」，老朽想起魯迅嘅「鐵屋論」：假如一間鐵屋子，是絕無窗戶而萬難破毀的，裏面有許多熟睡的人們，不久都要悶死了，然而是從昏睡入死滅，並不感到就死的悲哀。看來，佢哋已喪失「吶喊」嘅能力，更無稍清醒者欲挽救垂死者而大嚷！鐵屋又怎會有毀壞嘅希望！年輕人誤蹈裝神扮鬼嘅頻道，等同吸毒，一生前程從此毀，豈能不慎之哉！