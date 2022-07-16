最近，亞太餐飲旗下多間食肆突然結業，拖欠逾100名員工的薪金、代通知金、強積金等款項，涉及約200萬元。勞工處介入協助，亞太餐飲的公司董事及股東人間蒸發，更懷疑亞太餐飲使用蠱惑招避供強積金，及涉嫌使用虛假文書，有員工在停業後才發現強積金已被停止供款超過一年。今次打工仔真是有汗出無糧出，苦不堪言！積金局竟然走漏眼，看來這個爛攤子，最後都是要由公帑埋單。

現行法例規定僱主必須依法準時支付員工的薪金、代通知金、強積金等款項。按照《僱傭條例》，工資在工資期最後一天完結時即到期支付，僱主必須盡快支付所有工資給僱員，在任何情況下不得遲於工資期屆滿後7天。如果僱主未能依時支付工資，須就欠薪支付利息給僱員。僱主如故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款35萬元及監禁3年。

另外，亞太餐飲拖欠逾百名員工強積金，涉款約158萬元，積金局承認去年已經收到投訴，但該集團開設多間分公司，局方不知道有關連，否認拖延追討。積金局的解釋十分牽強，令人質疑積金局監管不力，調查水平差強人意，間接製造機會給無良僱主犯法和剝削僱員。

據了解，亞太餐飲疑出「蠱惑招」拖欠強積金及薪金，包括定期更換僱用員工的公司，令僱員年資中斷，並逃避工作滿60日需供強積金的責任；而且不斷更換強積金受託人公司，令僱員一年只有六個月強積金供款紀錄，甚至有僱員持有強積金供款證明，但實際並無供款，懷疑有人偽造供款證明。

剝削事件僅冰山一角

使用虛假文書是刑事罪行，根據《刑事罪行條例》第73條，任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即屬犯罪，一經定罪，最高可處監禁14年。

如果出現勞資糾紛時，法庭一般只會追溯僱員最後一家任職公司的供款，因此更換僱用公司的做法可完全將僱員的工作年資及薪金等資料「洗底」，即使追究僱傭合約，僱主可解釋以「口頭形式」通知僱員更換合約事宜，達到安全地逃避賠償最高金額的目的。

這事件只是冰山一角，究竟香港仍存在多少相同情況？究竟有多少僱員被剝削？事實上，亞太餐飲的公司董事及股東漠視法律，刻意剝削僱員，必須予以強烈譴責。

特區政府必須全面審視這宗事件，堵塞法例出現的漏洞，健全完善相關法例及監管制度。積金局必須吸取教訓，改善調查水平，加強監管力度，提升服務水平。執法部門必須嚴正執法，盡快把無良僱主繩之以法，保障僱員的合法權益。