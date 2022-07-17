世界視線：抽離中東又折返　拜登兩頭唔到岸

美國總統拜登上台後積極部署美軍從中東抽身，欲把重心轉向亞太應付經濟軍事力量漸強的中國。但華府推波助瀾引發的俄烏戰爭及後續連串制裁，卻是「搬石頭砸自己腳」，除了導致國際能源價格高企，更令本來已飽受通脹壓力之苦的美國民眾也吃不消。在內外壓力雙重夾擊下，拜登只好硬着頭皮到中東跑一趟，希望沙特阿拉伯能點頭增產石油，順道「安撫」一下區內國家。

拜登此行先後前往以色列、巴勒斯坦、沙特，並出席海灣阿拉伯國家合作委員會會議。由於拜登曾就沙特異見記者卡舒吉遇害一案，形容沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼是殺人兇手，故其此行飽受輿論批評。拜登為此辯護，聲稱自己訪沙是為了美國在區內的利益，「因為美國留下真空的話，中俄便會乘虛而入」。

儘管拜登為中東之旅提出堂而皇之的理由，但醉翁之意不在酒，他此行的最大目的是能源，盼游說沙特及阿聯酋等油組巨頭增產，以緩解美國的高油價。美軍從阿富汗狼狽撤離後國際形象大打折扣，因此也需要拉攏一下區內的國家，目標包括構建一個「中東小北約」來應對伊朗威脅、推進以色列和阿拉伯國家外交關係正常化，及象徵式處理一下以巴和談等等。

拜登擺明是「有事鍾無艷，無事夏迎春」，此前狠斥沙特是「賤民國家」，關鍵時刻卻找人撈油找氣。拜登指曾向王儲提及卡舒吉案，並相信對方對此有責任。結果兩國在會後的聯合聲明，僅稱會保持全球能源市場穩定、阻止伊朗取得核武等陳腔濫調。王儲最終答應把石油產量象徵式每天提高100萬桶，但明言「無得再多」。事實上，高油價令利雅得豬籠入水，但要他們額外大幅增產石油，是不切實際。

而上文提及的中東小北約，名義上是區內國家防空系統整合、一同應對伊朗威脅，本質上卻是讓以沙特為首的回教遜尼派與伊朗什葉派內鬥。但拜登為改善以色列和阿拉伯國家關係，硬把以色列攙和進去，令概念變成四不像，阿拉伯國家又怎會賣帳。拜登為亞太戰略離開中東，又因石油而回來，可是此行目的似乎未如理想，更為此備受道德批判，難為這位高齡老人白行一趟。