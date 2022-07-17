功夫茶：小巴加裝感應器　講咗十世肯做未

新冠病毒固然恐怖，不但至今已奪去9,000多位港人嘅生命，仲有無數人因此「無自由、失自由」。之不過，喺香港地，致命危險又點止病毒，無飯開會餓死，行行吓街遇見黑社會駁火，可能會中流彈死，再黑仔啲，搭吓巴士小巴都隨時遇上交通意外㗎！唔想死於交通意外，就連小學生都第一時間諗到要扣安全帶，港府都經常呼籲乘客咁做，早排仲諗住要喺小巴上面加裝感應器，用於提醒乘客戴安全帶；之但係，研究咗咁耐，都係十畫未有一撇，新一屆政府好應該加緊工作先係㗎嘛！

呢嗱，運輸署署長羅淑佩尋日喺電台節目上講到，當局正研究喺小巴座位上加裝感應器，假如乘客坐上座位之後，唔戴上安全帶呢，儀器就會發出聲響提示，大概係「嘟嘟聲」啦！諗落都好似幾有用，皆因乘客乘搭設有安全帶嘅小巴時，如果唔戴上安全帶，查實係會被檢控，而且當局嘅檢控數字絕對唔少；相信坐得多小巴嘅市民都經歷過，有啲乘客總係唔戴安全帶，遇上警察截查小巴嘅時候，先拿拿臨戴番，好彩就走得甩，一個唔好彩就畀人罰錢㗎啦！如果有個感應器提醒吓，乘客咪慳番好多錢囉！

羅署長仲講到，當局亦建議將強制安裝同佩戴安全帶嘅規定涵蓋巴士，仲可能要求巴士安裝埋感應器添！就咁聽梗係好啦，畢竟能夠冠以「安全」兩字嘅物品呢，又點會冇用呢？好似安全帶、安全氣囊、安全帽、安全鞋咁，雖則話戴咗可能冇咁舒服，但又唔係戴一世，坐小巴短則幾分鐘，長極都係個零鐘，因小失大就唔好啦！之不過重點係，呢啲咁好嘅建議，唔能夠只係憑把口講，幾時落實，肯做未呢？當局到依家都未見有明確嘅時間表喎！

至於另一個立法建議，要求私家車接載7歲以下或身高未達1.35米的細路仔時，必須要有「兒童汽車座椅」，坊間嘅反對聲音普遍較大，功夫茶亦有所保留！雖則羅署長解釋話係想加強保障小朋友嘅安全，之但係呢條規定嘅盲區太多，車主好容易墮入陷阱，例如話車主只係偶爾接載小朋友，甚至可能只係咁啱要接送朋友個仔，臨急臨忙，邊度搵張「兒童汽車座椅」出嚟呢？更何況，假如同車乘客中有其他成人，查實由成人負責照顧小朋友嘅效果一樣咁好！

講番轉頭，查實以上咁多建議，好聽啲叫「錦上添花」，難聽啲就係「治標唔治本」！「本」係咩？就梗係增強司機安全駕駛意識，減少交通意外嘅發生啦！話說比起10年前，現時涉及小巴嘅交通意外宗數已經大幅下降。原因係咩？當然係依家啲小巴都安裝咗限速器，一旦超速就會「嘟嘟聲」；當亡命小巴大幅減少，意外自然都少咗！因此，當局喺投放資源安裝感應器嘅同時，千祈唔好忘記加強宣傳安全駕駛嘅重要性；畢竟乘客假如遇上個癲嘅司機，就真係「上帝都救佢唔到」，功夫茶話嘅！