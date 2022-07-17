正論：新冠漸成風土病　解除禁令助復常

本港新冠確診個案緩慢上升，昨日新增逾3,700宗，惟入院及死亡人數維持在低水平。包括袁國勇、孔繁毅在內的四名港大學者，撰文要求港府解除大部分防疫措施，並趁着夏季病毒不活躍盡早達致「混合免疫」。實際上，讓社會復常、讓經濟重上軌道一直是主流訴求，如今連專家都鬆口，就欠李家超政府敢不敢踏前一步而已。

政府專家顧問袁國勇和孔繁毅及另外兩位港大學者在一份期刊撰文，指本港現時接種率偏高，加上無證據顯示幾種變異病毒株會導致更嚴重疾病，因此在夏季放寬社交距離措施，讓人群透過自然感染來增強免疫力，在冬季前盡快實現由疫苗接種和自然感染產生的「混合免疫」是最合理做法，只需保留口罩令。專家又認為圍封強檢不但昂貴，更造成困擾和浪費，應該放棄；學校每日快測亦應取消，改為參考現行學校流感監察的做法。通關方面，由於內地實施「動態清零」，香港應優先同國際通關，建議抵港人士到埗後首3日和第10日進行核酸檢測，以及每日進行快速測試，逐步縮短檢疫期並改為居家檢疫，最終變成抵港人士首7日和第10日進行核酸檢測，期間佩戴電子手環等。

專家之言看似大膽，但對比鄰近地區如新加坡，早就不設防疫禁令，連口罩也不用戴，已是相對嚴謹。有人可能質疑，現在確診個案有所上升，怎麼可能輕率解除防疫措施？其實，新冠原始病毒株確是殺傷力驚人，封城停市無可厚非，但隨着病毒不斷變種和趨於風土病化，正如專家指出，新冠病毒難以禁絕，但絕大部分患者都是在家休養便能痊愈；何況不管如何封城停市，一樣持續傳播，澳門現正實施「半封城」且進行了多次全民核酸檢測，確診個案依然每日增加，便是明證。

再說，香港封關已經兩年半，重創旅遊業不用說，連帶金融貿易活動也大受打擊，金融界人士多番開腔警告，要是港府繼續實施嚴苛的入境防疫措施，勢必動搖香港的國際金融中心地位。觀乎內地即使實施「動態清零」，但國家領導人同樣強調要兼顧經濟，必須提防「單打一，一刀切」，更多番提醒香港必須鞏固國際金融中心地位。既然香港始終需要全面復常，防疫措施始終需要逐步廢除，而且有多名專家保證，港府何不大膽行前一步？時間不等人，要是繼續猶豫不決，還不全力拚經濟，別說國際金融中心地位不保，環球通脹一旦殺到，後果肯定不堪設想。

說實在的，香港人已算是非常合作的一群，打完一針又一針，乖乖打足三針者不在少數，打齊兩針的人數更多，加上大學推算第5波疫情令全港數百萬人染疫，在高接種率和高感染率的背景下，難道還不足以建立免疫屏障、增加政府讓社會復常的信心嗎？更何況，素以熱衷旅遊聞名的港人「被禁足」已經很久，放寬入境防疫禁令、讓市民外遊抖抖氣，對旅遊業復甦以至對市民的精神健康都是有利無害。港府是時候擬定取消防疫禁令以及與國際通關的時間表了。