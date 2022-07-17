在學院教一帶一路國家的歷史與文化，深深體會到歷史上民族融合的巨大作用。民族從來不是孤立不變，氏族部落開始把地緣與血緣結合，但經濟、政治乃至氣候因素促使遷移。遷移便與別的氏族部落接觸，各種因素使部落與部落融合成新的結合體。這便是民族融和，及新民族的興起。歷史上的游牧民族帝國，從匈奴、突厥至蒙古都是多民族的混合，也包括了眾多的農耕民族。匈奴、突厥、蒙古都堅持王族的傳承。蒙古更有黃金家族的傳統，但它們都不近親繁衍。從母系便滲入了不少其他民族的因素，而即使各個農耕為主的帝國、婚姻因素也使皇室血統難純。更且朝代興替，王族衰敗，血統更難確立。因而，民族便是大雜燴，愈是開放包容，才可不斷更新，這可是中外歷史的鐵律。

也因而，政治上強調單一民族，排除異己，只是極端主義，難以長久。猶太人的自以為神所挑選，貶視他族，但這樣的種族排外主義，即有宗教護持，卻是自大衛所羅門時代，歷二千多年亡國之由，今天的以色列若不能排除這個唯我民族自尊的心態，特別是讓極端猶太主義者掌政，即使操縱美國以自保，亦不可安穩長久。德國納粹主義在二戰後轉為與法意等聯盟，雖說還是強調歐洲白種人，其開放度也足以使歐盟有大發展，克服了法德的世仇和中歐傳統的納粹主義。可惜，在美國的擺布下，烏克蘭戰爭卻使歐洲新納粹主義有復辟之勢，把歐洲扯入戰爭泥沼裏。

中國的歷史優越性，在於其開放包容，百川匯海。漢族經歷幾千年的發展，其實包含了眾多民族因素。滿族也不是純種的女真。亦大致已與漢族混成一體。蒙族是漠南北游牧民族的組合，從匈奴、突厥而來，期間包羅更多的在中國西北游牧民族，不少從中亞遷徙而來。回族更是多民族組成，以宗教與文化作為分別，歷經上千年的演化。藏族則與羌人結合，即使僻處高原，也與尼泊爾、印度的族群有所交融。

至於日韓、琉球，也有不少是外來民族。例如日本的蝦夷才是原居民。大和民族卻是從大陸不同時期而來的移民。其中有不少是朝鮮族群和漢族中國人。特別是倭寇時代與中國東南沿海的交流與通婚、移居。

民族是從融和中演變，怎可有偏頗民族主義、民族仇恨和戰爭呢？