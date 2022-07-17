香港回歸20多年亂象不止，亂源之一在於法治被破壞，而法治所以被破壞，在於司法領域內部出了問題、在於司法領域內部有人對社會上的破壞法治力量提供保護傘，這股力量為達到某種政治目的而曲法枉法！

試想，香港司法界中人如果能用香港法律公正嚴明，對某些人幹下的種種違法勾當執法，香港能有那樣的亂局嗎？香港法治能被破壞得如斯不堪嗎？明眼人早已看到，雖然當年23條沒有立法，香港已有的法律也足以止暴制亂、足以懲處反中亂港之人的種種違法行為。然而，香港司法界為甚麼不作為呢？為甚麼對某類涉嫌犯法之人屢屢放生呢？為甚麼還有司法中人對參與暴亂之人大唱讚歌呢？這說明香港司法界出了政治問題。

正因為香港司法領域荒謬絕倫之事百出、知法毀法之事百出，在《港區國安法》實施、平息黑暴、撥亂反正、除惡務盡、解決香港深層次問題，確保「一國兩制」不走樣、不變形，行穩致遠，修復被損害的法治，重建人們對香港法治的信心之情勢下，社會各界強烈要求香港司法領域必須實行改革，然而來自司法界的阻力極大。他們根本不認為香港司法界有甚麼需要改革的問題，根本不認為香港的法治有甚麼問題，在他們眼裏反而是指出了香港司法有問題、法治有問題的人出了問題。

新上任的律政司司長說，上任後首要工作目標是推廣香港法治、憲法及國安法教育，他說，過去不少人對香港法制有誤會及刻意抹黑，未來對外和對內都要加強解釋；他說，看不到外界對法治的質疑有任何理據。在這位司長大人看來，香港法治沒有一點問題，還要大力推廣，要求司法改革解決問題，是因為不少人對香港法制有誤會及刻意抹黑，他看不到有任何理據云云。

有這樣的律政司司長，我們可以說香港的司法改革已經胎死腹中，「一國兩制」的貫徹落實在司法領域還會出大問題！