一場反修例黑暴，既傷害了香港，也摧毀了不少年輕人。看到4位潛逃不遂而落入法網的黃絲黑暴，不禁令人搖頭嘆息，本是大好青年，緣何淪落至此？是誰令他們變得人不似人鬼不似鬼？YouTube頻道「升旗易得道」聲稱曾花費過百萬為4人提供匿藏期間的食宿，並曾於去年底安排貨櫃協助他們離港，卻否認收取偷渡費及利用4人拍片眾籌，你相信嗎？這年頭只見有人吃人血饅頭，何曾見過有人肯為「手足」捱義氣？

最狼狽的是，該4名棄保潛逃者曾到美國駐港澳總領事館尋求庇護，沒想到竟被趕出來，以致走投無路，到處匿藏。這就令人百思不得其解了，老美不是將香港暴徒稱為「民主鬥士」嗎？為何拒人於千里之外？當然，要怪只能怪4人是無名小卒，而不是甚麼大人物，換作是黎智英等人向美國領事館尋求庇護，結局必定大不一樣，起碼不至於淪為囚犯。

美國對「民主鬥士」見死不救，「升旗易得道」自然也不可能「得道」。當初說好「不分化、不篤灰、不割席」，結果大難臨頭各自飛，有人飛到外國還不忘吃人血饅頭，連落難手足最後一滴血也被榨乾。每當看到那班逃亡海外的黑暴分子在網上誇誇其談，甚麼「不忘初心」、「爭取民主」，總是令人作嘔。如果不忘初心，就應該留在香港繼續「革命」，把牢底坐穿也無怨無悔，為何拋棄手足自己逃亡？在海外如何為香港「爭取民主」？

所以說，這班人就是虛偽，明明貪生怕死，偏偏擺出勇武姿態，明明自私自利，偏偏大義凜然。難為那些受他們唆擺而淪為政治炮灰的年輕人，不僅前途盡毀，而且有家歸不得，惶惶不可終日。上次12人蛇案是一例，今次4人被出賣事件又是一例，他們最大問題就是頭腦簡單，容易上當受騙，被政治野心家利用，還以為自己是在爭取甚麼民主。

退一步說，即使這班政治炮灰成功逃亡海外，也未必有好日子過，世界上任何地方都不歡迎暴徒。早前有逃英手足訴苦，在英國沒有身份，居無定所，生活困難，今日不知明日事。「英國唔係咁歡迎前線，申請政治庇護需時好耐，成功率連10%都無」。這能怪誰？只能怪手足太天真，英國推出BNO移民計劃，只是為了吸納資金，而不是為了收容暴徒，難道手足們至今還不明白？