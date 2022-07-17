第二階段消費券將於下月初派發，有的人喜孜孜地計劃購買心頭好，有的人則視為減輕生活負擔的救命錢，總而言之，疫下經濟蕭條，難得港府大手筆推出德政振興經濟，無論如何都是好事。然而，港府近日將以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金的市民「DQ」，指他們不符合領取消費券資格，人數多達24萬。結果短短數日，有數以千計的市民提交申述資料申請覆核，爆發了一波不小的民怨。

近年移民潮此起彼伏，不少港人賣樓走資投奔西方國家，由是有聲音認為不應讓棄港者拿取好處，港府突然有DQ舉動，原因正在於此。然而，提早領取強積金雖要向積金局宣誓永久離港不再在港工作，但只要宣誓時真誠決定永久離港並曾經離境，即使日後回流，也可重新工作並為強積金供款，不會觸犯任何法例。此所以，大量收到DQ短訊的市民都感到莫名其妙，皆因他們早就回流，有的十多年來一直在港工作，也有交稅，且第一階段消費券也能成功領取，現在卻突然改變遊戲規則，還要他們頻頻撲撲提交申述資料，不鬧爆政府「阿茂整餅」才怪。

最令人意難平的是，積金局曾發表聲明，強調BNO護照或其相關簽證不能成為申請提早提取強積金的證明，亦即是港府藉取消消費券資格來「懲罰」移英黃人的如意算盤打不響，現在反而誤中副車，殺錯良民。何況連來港讀書或經商的內地人也能獲發消費券，港府此舉不被轟為搞分化也難。

說到底，消費券的最大目的是提振經濟，就算讓移民港人也分杯羹，最終亦是本港商戶受惠。港府何不大方一點雨露均霑，讓所有人高興一下？待找出最無漏洞的辨識移民人士方法後，才一刀切取消他們所有香港福利也不遲。