2019年香港反修例風波期間，不少人一度揣測，中央政府會向反對派作出讓步，會更換特首，務求盡快平息事件，以免讓台灣民進黨受益，使他們在總統選舉中，撈取到更多政治資本。

但事實上不然，北京最終沒有為挽救台灣國民黨的選情，而向香港反對派大幅度讓步，在阿爺眼中，對港、對台的戰略兩不相涉。況且，或許中南海早已看清，今日的國民黨徒剩皮相，血肉骨髓已然換掉，他不止是一個扶不起的阿斗，更是個變了心的阿斗，這樣的人，就由他自生自滅好了。

早陣子，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，此君生前銳意復辟軍國主義，不少愛好和平者，都不屑與他為伍。中國人在抗日戰爭中，蒙受巨大傷痛，這一場仗，更主要是在國民黨帶領之下打的。無數國軍將士，因此長埋塵土，他們的遺孀與後人，不少至今還在心內淌血。

安倍晉三的死亡，部分中國人感到幸災樂禍，此舉或許是不該，但若是反過來，說要沉痛悼念，甚至下半旗致哀，那便是超越了合理的法度。美國、印度等地的政府下半旗是否合適，筆者姑且不作任何評論，但最低限度，我認為中國人不必這樣做，尤其是國民黨，更不該這樣做。

然而，朱立倫擔任主席的台灣國民黨，日前卻決定將黨旗降下一半，以表示對安倍晉三的哀悼。以此觀之，今天的國民黨，還剩下多少黨心；國民黨人，還剩下多少中國心，於斯可見。昔日的阿斗不堪扶，不過是因為他懦弱無能，以及耽於逸樂而已。今日的阿斗卻為了諂媚魏國，公然在曹操的追思會上痛哭流涕，他這樣做非但丟人，更是為世人所不齒！