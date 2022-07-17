日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日媒引述調查人員消息指，擁有海上自衞隊前成員身份的疑犯山上徹也供稱，其母親向一個來自南韓的教會捐獻逾一億日圓（約570萬港元），令一家人破產，山上亦因而對疑與該教會有關的安倍動殺機。這種說法處處帶着可疑，不曉得日本警方收不收貨。

報道指山上曾計劃以壓力煲炸彈犯案，但因不想波及無辜，故改為製作槍枝，他透露原本目標是南韓教派領袖，想趁對方2019年赴日時落手，最終因為無法進入會場令計劃告吹，及後又因新冠疫情斷絕海外入境，令他難有可乘之機，由於安倍去年9月曾以視像方式出席該教會的集會並留下祝賀字句，便因此而動殺機了。外界應怎麼界定這個殺人疑兇是理性的，還是已喪失理智？

當然，幹得出一票大案的，出現精神錯亂、自相矛盾，又或為博取可能會出現的同情而胡扯，甚至只不過旨在誤導調查人員，不足為奇。問題是，這樣的人當年是如何獲准加入海上自衞隊的？已屆不惑之年的山上供稱早在十多歲起就對母親加入宗教團體不滿，其母是1998年加入該南韓教會並作出巨額捐款，他們一家是2002年破產，山上徹也2005年服役時則曾試圖自殺，凡此種種，皆是發生在十多至三十年前的事，這種「報仇」真可說是十年未晚的加強版。

有評論指安倍之死勢將加速日本修憲，亦有分析指不應在悼念氣氛中急於推動修憲。日本民間向來對軍事興趣缺缺，可見行刺過程中若引發無辜死傷，有關方面要將輿論風向帶往窮兵黷武的一途也不容易，誰說涉事者沒深思熟慮？日本與周邊國家素有積怨，解禁集體自衞權必令地區關係緊張，若論對歷史走向的影響，山上的冷槍足與當年刺殺奧地利大公，引爆世界大戰相提並論。