美國「國會及行政當局中國委員會」日前發表所謂的「研究報告」，詆毀香港律政司檢控部門處理有關國安案件時受政治干預，更首次點名律政司司長林定國，指注意到他聲稱不怕被美國制裁的言論，建議華府與國際社會加強合作實施相關制裁。

美國這次使用「恐嚇」伎倆行打壓之事，卑劣行為令人側目。「報告」不盡不實，稍與事實貼近的只是反修例暴動有10,500人被捕。惟若單透過數字便企圖證明被捕者均是「政治犯」、或受「政治檢控」，是不折不扣的誣衊。

據警方數字，被檢控的人均是涉參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、刑事毀壞、襲警等。何來「政治罪」？相反，去年美國國會山莊暴亂多人被捕，「牛角男」更被控「妨礙官方程序」罪名，入獄41個月，部分美國媒體已指出這才是真正「政治檢控」，美國為何置若罔聞？

報告重申自由流通及個人基本權利的重要性，但筆者已多次強調言論自由非絕對的權利，連美國常掛在嘴邊的《公民權利和政治權利國際公約》的第19條亦指明，行使言論自由，「附有特別責任及義務，故得予以某種限制」，而「保障國家安全或公共秩序」正是其中之一。不過對於美國，雙重標準絕非新鮮事。2017年11月國際刑事法院檢察官提出要調查駐阿富汗美軍涉干犯的戰爭罪行，時任美國國家安全顧問博爾頓已揚言不合作、不援助、不參與，還聲言「讓國際法庭『自己死去』」。

謊言重複一千遍都不會成真理，是次報告赤裸裸地凸顯美國的不義與霸凌，但願林司長繼續無懼履行職務，為公義發聲，堅守法治原則。