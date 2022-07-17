民主黨上月底發表立場書，鼓吹「釋放政治犯」，說甚麼「修補撕裂的第一步應從掌權者踏出」，「緩和社會撕裂」云云。與着草的前民主黨副主席李永達，在英國接受老牌反華政客「香港監察」行政總裁羅傑斯訪問，唱衰香港「政治迫害」，遙相呼應，配合美國「國會及行政當局中國委員會」打壓香港，大肆恐嚇新任律政司司長林定國及15名司法官員，再加上美國駐港澳總領事史墨客借離任大放厥詞，構成一幅美英聯手，民主黨戮力表演百醜圖。美霸不惜動用國家力量、粗暴干涉中國內政、插手香港、干預司法、恐嚇特區政府班子，公然恫嚇律政司司長。

習近平氣定神閒在「七一」展示香港「家和萬事興」的大局，明確指出：「香港居民，不管從事甚麼職業、信奉甚麼理念，只要真心擁護『一國兩制』方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港積極力量，都可以出一分力、作一分貢獻。」相形見絀的民主黨，已墮落到連一個普通居民的法治意識也不如了。

據警方公布，處理自反修例至黑色暴亂各種刑事罪案統計，到今年4月底共拘捕10,278人，包括經法庭公開審訊定罪的，有1,502人承擔法律後果，1,194人被定罪，298人簽保守行為，6人被判照顧或保護令，4人藐視法庭，所犯刑事罪行按法庭判決分類為：參與暴動、非法集結、傷人、襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，全部都涉及不同嚴重程度刑事罪行，何來民主黨瞎吹的「政治犯」？其實民主黨的政治抹黑，除配合美英外，還想為自身洗白，「來說是非者，便是是非人」。民主黨蓄意捏造政治犯問題，再一次凸顯是美英「新八國聯軍」代理人。