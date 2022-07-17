逾兩年疫慌，經濟凋敝，百業蕭條，失業率高企。最低工資4年未檢討，仍維持37.5元。咁嘅時勢，基層又點會不活得艱苦？有調查探討市民對貧富懸殊問題嘅睇法。結果發現，逾六成半受訪者認為貧富懸殊問題嚴重。

貧富懸殊係資本主義社會常見嘅問題，也是必然產物。美國也有福利政策，之不過喺扶貧時，以絕對貧窮為基準，不似歐洲國家那樣，以相對貧窮為基準。換言之，窮人喺歐洲，多少可隨社會嘅進步而分到一杯羹，而窮人喺美國，最多亦只能長期停留喺凍唔死、餓唔壞嘅水平。英國亦好不到哪裏，據調查大部分人的存款不足5,000港元。

香港基層飽受疫慌之苦，因市道欠佳，唔少打工仔面臨手停口停。有社區組織協會幹事批評政府，一直未能有效解決貧富懸殊，2020年本港貧窮率高逾23.6%，為近年新高。呢，政府早前推出「臨時失業支援」計劃，向合資格人士發放一萬元資助，共接獲47萬宗申請，可見「等錢救急」的市民大有人在！

早前立法會政府帳目委員會曾發表報告，指部分破產欠薪基金申請由接獲要求至發放款項，需時逾年，比率更大幅躍升。有議員指破欠基金特惠款項猶如打工仔救命錢，惟要等數月，甚至超過一年才取得有關款項，極度不理想。老朽亦為文叮囑勞工處要加速處理，若然僱主走咗佬，政府應該提供即時貸款或援助，高官不能飽漢不知餓漢飢！

本屆政府話特別關注跨代貧窮問題，推行「千人扶助劏房兒童計劃」，意念係好，但相對政策介入前嘅貧窮兒童多逾20萬人，杯水車薪，作用不大，看來政府應大力發展經濟，使更多年輕人看到向上流嘅曙光！唔好大學未畢業，都趕住入紙申公屋！