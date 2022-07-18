功夫茶：經濟委靡唔願生　惡性循環點樣掹

眾所周知，繁衍下一代係動物嘅本性，人類一般稱之為「性慾」。為咗確保唔會滅絕，無論環境幾咁惡劣，好多動物都會繼續繁衍下一代！相對而言，人類就複雜得多啦；喺養育下一代之前，有好多因素需要考慮，假如話環境太過惡劣，有時寧願唔生添！呢嗱，本港出生率近年出現斷崖式下降，主因咪就係經濟倒退、百業委靡，經歷咗咁多屆政府苛政怠政，加上受疫情夾擊，港人連安居樂業，甚或個人溫飽都未能確保，又點敢生呢？

香港現時環境有幾差，查實大家都有眼睇！講到「性慾」喎，每個人或多或少，點都會有啲；就好似坊間流傳說法咁︰「邊有男人係唔鹹濕！」之不過，港人無分男女，為咗一日三餐疲於奔命，收工返到屋企，攰到即刻想瞓，食欲都未必有，何況性慾。再講，夫婦要「行房」，首先就梗係要有間房，但香港家吓有幾多夫婦係買得起樓，抑或排得到公屋呢？唔係冇，少之又少囉！其他夫婦要不就同家人同住，要不就捱貴租、住劏房；講到劏房，莫講話隔音呢啲咁「高級」嘅問題，幾乎連畀兩個人一齊伸展嘅空間都唔夠；做都做得唔爽，慾望自然大倒退！

嗱！「行房」只係一時三刻嘅事，好多方法解決到，但生兒育女係一輩子嘅事；所謂「養兒一百歲，長憂九十九」，一旦有計劃生育，就要考慮下一代成長環境、教育等問題，香港有邊一樣係做得好呢？港人樓都買唔起，成長環境真係無從談起；教育喎，睇吓之前幾多學生參與暴動，點放心呢？更重要嘅係，生兒育女係一樣非常花錢嘅事，成本非常高，但香港現時經濟衰退到一個點，係連大企業大公司都就快捱唔住，失業大軍不斷增加，在職貧窮嘅打工仔不在少數，自己都就快養唔掂，莫講話養多個小朋友啦！

出生率下降加上近期出現嘅移民潮，將對香港構成巨大影響，包括勞動力減少、人才流失、人口老化等等，甚至有機會造成惡性循環！其中適齡學童人口減少，對教育界可謂是首當其衝，港府會點樣應對呢？教育局局長蔡若蓮尋日提到，適齡學童人口減少係結構性問題，短期內難以改變，當局唔處理，問題就會愈滾愈大；查實蔡局長都認識到問題嘅嚴重性！不過，蔡局長提到將透過合併同停辦部分學校、重置不同地區嘅學生人口等方法，以穩定教學環境，提升學生嘅學習質素；呢啲方法似乎只係「治標」，甚至畀人一種「認命」嘅錯覺。

講到底，出生率低係問題嘅癥結所在，咁提高夫婦生育意欲，先係最有效解決問題嘅方法！有議員認為，港府可透過實際措施鼓勵港人生育，例如設立生育基金，增加子女免稅額等，其實都值得當局考慮！畢竟繁殖都係人嘅本能嚟，當生兒育女唔再係沉重負擔，市民自然願意生！