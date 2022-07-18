正論：郊野多違法工程　部門少巡查造成

舉頭望明月，低頭見僭建，香港僭建猖獗，市區舉目皆是，可以說是達到無王管的程度，視法律如無物，把政府部門當紙老虎，市區已經情況嚴重，而新界郊野因為山高皇帝遠，僭建之風亦蔓延各處，更有人大膽妄為，竟然連行車橋也擅自建起來！

鄰近馬鞍山郊野公園的沙田梅子林是行山勝地，人流從來不乏，數月前卻有人眾目睽睽下在官地擅自搭建一條長約5米、闊約2.5米的瀝青橋，供汽車出入使用。這次已經是10年來第二次僭建行車橋。梅子林被納為12個優先加強保育的地點之一，村內一直未有公共車路連接，需要步行入村，2011年有村民私自興建一條行車橋，地政總署事後才知道，下令拆除並加設鐵絲網禁止再動工。但本報最近發現，有人破壞鐵絲網，在舊位置重新搭建新行車橋，還鋪上瀝青，容許大型車輛進出，以方便村內裝修工程。

據指該村在1994年已申請興建行車橋，但一直不獲批准，官員被指無視村民需求。政府當然有其理由，首先相關位置在郊野公園附近，大興土木必然會對環境造成影響，而行車橋私人工程是否符合標準，安全性亦需要考慮。現場所見，行車橋散落大量瀝青碎，溪邊亦棄置建築廢料及垃圾，明顯破壞生態。再加上地點位於集水區內，收集的原水會儲存在萬宜水庫，相信不少瀝青已落入溪澗，進入集水區，恐怕會污染食水，瀝青是石油副產品可致癌，危及數十萬人健康。水務署稱如有證據證明有人違反《水務設施條例》引致水質受到污染，會採取法律行動。

公說公有理，婆說婆有理，居民有需求，但犯法就是犯法，僭建始終是不合法，政府不但需要盡快取締，更應先發制人，在工程進行時出手阻止，要建一條橋，並非一兩日可做到，工程規模亦不小，塵土廢料飛揚，不少市民都有留意這條橋，唯獨是地政署官員竟然多時懵然不知，近日收到投訴才如夢初醒，在僭建橋邊張貼告示，飭令相關人士在限期之前停止霸佔官地。

地署一貫後知後覺，才令到郊野僭建有機可乘，在新界地區俯拾皆是，最佳例子莫如西貢相思灣村的土地亂象，引起公眾關注，不但有違建道路破壞環境，亦有霸官地僭建碼頭牟利，種種違規問題，都是因為缺乏巡查監管，而且即使發現問題，也採取愛理不理態度，拖延執法，又不會主動調查，找出罪魁禍首加以檢控，地政總署往往稱證據不足為由不作檢控，但不查又如何有證據？是否部門存在包庇，為不法分子提供保護傘？

郊野僭建往往是無頭公案，除非證據確鑿，沒有人會伸出頸來「認頭」，因此清拆及善後工程費用多數由公帑埋單。防患未然，若在僭建工程未開始已攔止，又或是工程途中截下工程人員查知委託者，必定勝過等到去如黃鶴才賊過興兵。新班子強調「以結果為目標」，滿城僭建就是行政失敗的指標了！