世界視線：反攻南部無下文　烏軍打仗靠嘴炮

烏克蘭國防部長列茲尼科夫早前表示，正集結百萬配備西方武器的大軍，準備收復俄軍佔領的南部沿海地區。事隔不足一周，他反口否認組建百萬大軍，澄清沒有反攻計劃。此言一出，令基輔不斷吹噓的反攻大計又再推遲。不得不說的是，烏軍剛丟失盧甘斯克州，軍方高層隨即揚言反攻南部，明顯是為了重振士氣而打嘴炮，成事機會有多高可想而知。

列茲尼科夫的解釋理由十分牽強，指當時以非母語的英語受訪，因此表述出現誤會。事實上，律師出身的他精通俄語、英語及波蘭語，而且見慣大場面，豈有輕易犯低級錯誤之理。撇除口誤因素，反攻南部赫爾松州亦非易事。首先，組建百萬大軍令大量適齡男子入伍，對經濟生產構成極大壓力。再者，維持士兵有足夠糧彈供應亦非易事，不但要有良好及高效運輸網絡，更要有強大工業及經濟基礎支撐。俄羅斯集結20多萬兵力開戰，尚需時數月才完成，更遑論是國力稍遜一籌的烏克蘭。

除了上述原因，烏軍無力反攻另一個原因是裝備不足。以烏軍近日吹捧得神乎其技的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）為例，真實數字是否有12套頗成疑問，因為俄軍早前宣稱摧毀兩套及經秘密渠道購得一套。HIMARS數量稀少，難以持續提供火力支援，烏軍一般利用夜色掩護，以HIMARS打了就跑。烏軍經常喊出反攻口號，離不開爭取西方更多援助，目標是每月90億美元，錢未到手自然按兵不動。假如烏軍在沒有充足準備下貿然進攻，大有機會損兵折將，一動不如一靜下乾脆打嘴炮算了。

事實上，烏軍不但倚靠嘴炮作戰，語言偽術亦運用得出神入化，把盧甘斯克州失利包裝成戰術損失而非戰略失敗。至於早前的馬里烏波爾圍城戰，烏軍最高統帥部下令守軍投降，但字眼以撤離代替，即撤入敵軍佔領區的意思。隨着俄軍短暫休整結束，已把不斷攻擊平民目標及彈藥庫的HIMARS視為眼中釘，俄羅斯國防部長紹伊古下令各條戰線加強軍事行動，排除烏方以火箭及火炮攻擊頓巴斯平民設施的可能，下一階段戰爭將更加激烈。