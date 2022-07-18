按照特區政府的施政，假若沒有大的變化，香港的發展今後十年轉變可能有限。可是，國際形勢卻會大變，中國也變，香港的緩慢遲疑便可能造成與內地的差距。現時在大灣區，香港已落後於深圳、廣州，若還不趕上，香港會變成大灣區的國際金融中心，其餘各個範疇卻比不上深圳、廣州。或許對某些人來說，未必不佳，但對香港絕大多數人及國家而言，不是好事。

十年後，北部都會區會成事嗎？啟德的新九龍市中心規劃、建設逾十年，今天還未完全的七通一平，交通亦有缺陷。北部地區可以建成住宅區，但作為都會，未免奢想。而中部海域的填海或許已動工，十年後，相信仍只有土地的雛形。香港的科研在大學還可以，但隨着大學在珠三角分校的創設，科研重心也可能轉移。河套科學園地歷時一、二十年還未有成果。香港的園區發展科創產業單只提供辦公場所，補貼空間便可成功嗎？

深圳發展可能受挫於美國制裁，但硬件生產、測試能力會是天下無雙。香港起步不多，便可能面對美國的科技制裁，怎樣發展並以此來帶動香港的產業轉型升級呢？科研項目出眾，靠的是資金人才投入，香港還有中央的大力支持。由科研項目轉化為產業，是巨大的跳躍，需多方配合，也有一個時機因素。新加坡早着先機也未能形成強大的科創產業，只靠外資在個別行業方面稍有競爭力，也不是十年之功。香港不參考以色列、愛爾蘭乃至台灣經驗，怎樣容易在十年裏有所發展呢？

特區政府這十年裏可做的是廣建公屋。土地與資金從來不成問題，關鍵是政府政策，背後是既得利益者。在中央督促下應該有所作為，但進度如何，仍會有疑問。理由是現時的既得利益者，已不只是發展商，而是龐大的業主階級，代表了社會的中上階層。若公屋多建動搖了樓價、地價，這些既得利益者必然反對。而且政府內部官員也是這個業主階級的主要成員，利益重疊，房屋政策不易堅持到底，十年裏大多會半途而止，香港公屋問題解決的難處不比內地處理房地產泡沫容易。

若房價不能平抑，香港經濟轉型也難，且對政府的各方面政策都構成阻礙，扶貧工作難成，吸引外資、推動國際金融中心的發展亦事倍功半。

十年除非大變，即使美國制裁有限，香港的發展還是蹣跚而行。